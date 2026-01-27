Sabalenka arrolla a Jovic y avanza con autoridad a las semifinales en Australia

Melbourne (Australia), 27 ene (EFE).- Aryna Sabalenka selló su pase a las semifinales del Abierto de Australia con una actuación autoritaria ante Iva Jovic, imponiéndose por 6-3 y 6-0 en un partido que reflejó la jerarquía y la potencia de la número uno del mundo.

Tras un primer set competitivo, Sabalenka elevó su nivel en la segunda manga hasta rozar la perfección. El 6-0 fue un resumen de su dominio absoluto: apenas cedió siete puntos en seis juegos y neutralizó cualquier intento de reacción de la joven estadounidense, desbordada por la agresividad y la profundidad de la bielorrusa.

El momento más tenso llegó en el sexto juego del segundo set, cuando Sabalenka sacaba para cerrar el partido. Un doble falta inicial dio alas a Jovic, que llegó a disponer de tres bolas de quiebre con 0-40.

Sin embargo, la campeona respondió con temple y contundencia, salvando las tres oportunidades con servicios de gran potencia, incluidos dos aces decisivos a 179 km/h. La capacidad para resistir bajo presión fue una muestra de su mentalidad ganadora.

A lo largo del set, Sabalenka impuso un ritmo implacable desde el saque y el fondo de la pista. Sus servicios, con velocidades superiores a los 170 km/h, generaron constantes devoluciones débiles, que la favorita aprovechó para atacar con golpes ganadores desde ambos lados.

También brilló con recursos técnicos, como dejadas precisas y un espectacular golpe entre las piernas que levantó al público de Rod Laver Arena.

Jovic, pese a su espíritu combativo y algunos destellos con potentes derechas y buenos primeros servicios, no logró sostener el intercambio ante la presión constante de su rival y cometió errores clave, incluidos dobles faltas en momentos determinantes.

Con esta victoria, Sabalenka reafirma su condición de gran candidata al título en Melbourne y avanza a semifinales, donde se medirá la estadounidense Coco Gauff, tercera del mundo, o a la ucraniana Elina Svitolina, número doce, una vez se resuelva hoy el partido entre ambas.

Melbourne (Australia), 27 ene (EFE).- Aryna Sabalenka se mostró satisfecha y confiada tras sellar este martes su clasificación a las semifinales del Abierto de Australia con una victoria en sets corridos frente a la estadounidense Iva Jovic, destacando tanto su nivel de juego como su capacidad para adaptarse a las exigentes condiciones de calor durante el encuentro, cercanas a los 40 grados.

"Estoy muy feliz por la forma en que jugué hoy", afirmó la número uno del mundo, quien elogió a su rival por su juventud, talento y competitividad. Sabalenka subrayó que logró mantener un nivel alto y constante, especialmente en un segundo set que calificó como uno de los mejores de su carrera reciente.

La bielorrusa reconoció que el calor fue un factor determinante en el partido, disputado en un estadio abierto antes del cierre parcial del techo y bromeó sobre la "mayor resistencia" de las mujeres a estas condiciones extremas.

"Como mujeres, somos más fuertes que los chicos, así que tuvieron que cerrar el techo para que los chicos no sufrieran, ¿sabes?", bromeó la bielorrusa.

Más allá del resultado, Sabalenka reflexionó sobre la consistencia que ha mostrado en los últimos años en torneos de Grand Slam. Aunque aseguró que no piensa en las estadísticas durante la competición, admitió que, en perspectiva, le resulta "increíble" haber alcanzado de forma recurrente las rondas finales. Atribuyó esa regularidad a su enfoque mental y a la capacidad de concentrarse en los aspectos correctos.

De cara a las semifinales, Sabalenka evitó centrarse en una rival específica y afirmó que su estrategia será la misma independientemente de quién enfrente. "No importa quién pase, será una jugadora increíble. Me enfocaré en mí, en mi juego, y lucharé por cada punto", aseguró.

La tenista también destacó la importancia de mantener un equilibrio fuera de la pista durante la segunda semana del torneo, combinando descanso, actividades personales y preparación mental.

Con un objetivo claro, Sabalenka reiteró su ambición: ir paso a paso, pero con la vista puesta en el título. "En este nivel, siempre es el trofeo o nada", concluyó.

En semifinales, la primera cabeza de serie se medirá a la estadounidense Coco Gauff, tercera del mundo, o a la ucraniana Elina Svitolina, una vez se resuelva el cruce hoy entre ambas en cuartos de final.