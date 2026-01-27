Rusia tilda de "extremadamente imprudente" la decisión de la UE de prohibir las importaciones de gas ruso desde 2027

El nuevo reglamento europeo sobre importaciones de gas ruso ha generado reacciones de rechazo entre algunos países miembros del bloque, especialmente Hungría y Eslovaquia, que informaron que presentarán una impugnación formal ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tras conocerse la decisión. Según reportó el medio Interfax, ambos gobiernos manifestaron su desacuerdo horas después de que la normativa se aprobara por mayoría cualificada en el seno de la Unión Europea, con el argumento de que la medida tendrá consecuencias económicas directas para sus economías y para el conjunto europeo.

De acuerdo con Interfax, el reglamento aprobado prohíbe a partir de principios de 2027 la importación al territorio comunitario de gas natural licuado procedente de Rusia y, a partir del otoño de ese mismo año, veta las compras de gas ruso transportado por gasoducto. La disposición permite, no obstante, que los contratos vigentes se mantengan durante un periodo de transición, lo que, según autoridades comunitarias, busca limitar el impacto de la nueva regulación sobre los precios y la estabilidad de los mercados energéticos dentro del bloque.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, emitió unas declaraciones en las que calificó de “extremadamente imprudente” la decisión adoptada por la Unión Europea. Según Interfax, Peskov criticó el reglamento, afirmando que va en contra de los intereses económicos de los países que la han respaldado. A su juicio, esta estrategia podría agravar los problemas económicos en la propia Unión y afectar la competitividad del bloque, ya que Rusia ha sido durante años el principal proveedor de gas para varios estados miembros.

La medida incluye sanciones para quienes incumplan el nuevo marco normativo. Los castigos estipulados contemplan multas de al menos 2,5 millones de euros para personas físicas y, en el caso de empresas, ascienden a la cifra mínima de 40 millones de euros. Además, se establecen penalizaciones que pueden alcanzar, como mínimo, el 3,5% del volumen de negocios anual global de la compañía implicada o el 300% del valor estimado de la transacción realizada en infracción, según detalló Interfax.

La aprobación de este reglamento contó con el rechazo de Hungría y Eslovaquia y la abstención de Bulgaria. La decisión forma parte de la iniciativa comunitaria REPowerEU, cuyo objetivo central es erradicar la dependencia europea de los hidrocarburos rusos antes de comenzar la próxima década. Interfax reportó que el reglamento entrará en vigor el 2 de febrero, fecha en la que será publicado oficialmente en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Mientras, la UE argumenta que la medida responde a la necesidad de diversificar sus fuentes energéticas y reforzar su autonomía estratégica frente a tensiones geopolíticas. De acuerdo con Interfax, la Comisión Europea defiende que la eliminación progresiva de los suministros rusos fortalecerá la seguridad energética y reducirá los riesgos derivados de la volatilidad internacional en los mercados del gas.

El debate interno puso de manifiesto las diferentes posiciones entre los Estados miembros respecto a la política energética y la relación comercial con Rusia. Según Interfax, la preocupación más fuerte de los detractores radica en los efectos que esta prohibición tendrá en la economía y la industria de los países más dependientes del gas ruso, puesto que su transición energética aún no se encuentra finalizada ni dispone de alternativas plenamente consolidadas para sustituir la oferta procedente de Moscú.

Las acciones legales anunciadas por Hungría y Eslovaquia se suman a las tensiones políticas que rodean la política de sanciones europeas contra Rusia tras la invasión de Ucrania, lo que complica el proceso de toma de decisiones en materia energética y pone a prueba la cohesión interna del bloque comunitario. Interfax enfatizó que, aunque la ley introduce una fase de transición para algunos contratos, la fecha de prohibición definitiva deja a los países con menor margen de maniobra, motivo por el cual se ha optado por acudir a instancias judiciales europeas en busca de modificar o revertir la medida.

El plan REPowerEU contempla una serie de inversiones y reformas estructurales destinadas a acelerar la transición hacia fuentes renovables y a potenciar la eficiencia energética, parte de una estrategia más amplia para disminuir la dependencia de recursos energéticos procedentes de Rusia y otros actores externos. Según Interfax, los países que se oponen consideran que el ritmo y la severidad de la nueva regulación pueden generar precios más elevados para los consumidores y poner en riesgo la recuperación económica en algunos sectores estratégicos.

El nuevo escenario energético europeo, con la entrada en vigor del reglamento y el proceso judicial iniciado por parte de ciertos países miembros, prolonga el debate sobre la sostenibilidad, la viabilidad y la equidad de las políticas europeas hacia Rusia y la seguridad energética comunitaria, según relató Interfax en su cobertura sobre la respuesta rusa y el conflicto interno en el seno de la UE.