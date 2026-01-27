Regularización Ya pide que se informe sobre la regulación de migrantes "en varios idiomas y por canales oficiales"

Las personas migrantes que ya han iniciado procedimientos de protección internacional podrán acceder al proceso de regularización extraordinaria impulsado por el Gobierno sin necesidad de abandonar su solicitud, según informaron los portavoces del movimiento Regularización Ya durante una rueda de prensa celebrada en el Congreso de los Diputados. Según declaró la organización, la información sobre este procedimiento debe transmitirse en varios idiomas y a través de canales oficiales, con el objetivo de garantizar que toda la comunidad migrante pueda acceder a los detalles y derechos relacionados con la iniciativa.

De acuerdo con lo reportado por el medio de comunicación, el colectivo Regularización Ya –uno de los principales impulsores de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) orientada a la regularización de migrantes– subrayó la importancia de que la difusión de los datos clave sobre la regularización extraordinaria acordada entre el Gobierno y Podemos no se limite únicamente a documentos administrativos y normativas legales, sino que se extienda a todas las instituciones públicas y se haga accesible mediante la utilización de distintas lenguas y los medios institucionales pertinentes.

El movimiento promigrante recalcó que la mera aprobación de la regularización o la promulgación de un real decreto no bastan para lograr una gestión adecuada del trámite. En su intervención, los portavoces apuntaron que la experiencia de la regularización implementada tras la dana de Valencia evidenció la necesidad de que la información efectiva llegue a todas las personas migrantes mediante formatos comprensibles y oficiales, contribuyendo de esta forma a proteger derechos y garantizar el acceso equitativo al proceso.

Los representantes de Regularización Ya afirmaron durante su comparecencia que, tras la consecución del acuerdo gubernamental, la prioridad será monitorear el desarrollo e implementación del proceso para asegurar que se mantenga la transparencia y la cobertura informativa adecuada. Insistieron en la vigilancia sobre la forma en que las autoridades difundirán los pasos y requisitos del procedimiento, con especial énfasis en el acceso multilingüe.

Tal como consignó la fuente, los portavoces resaltaron su satisfacción porque el Ejecutivo hubiera escuchado finalmente las demandas del colectivo. Indicaron que el acuerdo surgió del marco de negociaciones entre el PSOE y Podemos, tras la negativa inicial de este último a transferir las competencias de inmigración a la Generalitat de Cataluña, lo que provocó que el Gobierno, según manifestaron, mostrara un alto interés en sacar adelante la regularización extraordinaria.

Durante la rueda de prensa, Regularización Ya explicó que la postura de Podemos fue determinante a la hora de condicionar cualquier traspaso de competencias a la aprobación previa de una regularización extraordinaria. El colectivo reiteró que la formación morada resultó “clave” en el proceso de negociación, intermediando para que la propuesta avanzara como una petición prioritaria durante las votaciones relacionadas con la descentralización de funciones en materia de migración.

En palabras de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, recogidas por la fuente original, la formación política está dispuesta a dialogar sobre la transferencia de competencias, posicionamiento que fue interpretado por Regularización Ya como señal de un avance significativo tanto en la garantía de derechos de las personas migrantes como en la profundización de la democracia española. La organización afirmó que la medida permitirá que España cuente con una democracia más “real”, en palabras de los intervinientes.

El medio señaló que el discurso del movimiento estuvo marcado por el reconocimiento a un día considerado “histórico” por los portavoces, quienes expresaron su satisfacción ante la perspectiva de que un número relevante de personas pueda dejar atrás una situación de irregularidad que consideraron como una “cárcel invisible”.

La organización subrayó que la regularización extraordinaria representa una forma de justicia social y que contribuye tanto al fortalecimiento democrático como al desarrollo económico del país. Destacaron que muchas personas migrantes viven y trabajan en condiciones de invisibilidad, por lo que la apertura del proceso permitirá reconocer su aportación a la sociedad y su derecho a una vida digna.

Regularización Ya puntualizó que, a diferencia de otros procedimientos, quienes soliciten acogerse a la regularización no tendrán que renunciar a su petición de protección internacional. Aclararon que será posible tramitar ambas gestiones simultáneamente, ampliando el acceso a personas que se encuentren en contextos de vulnerabilidad.

A lo largo de la rueda de prensa, los portavoces hicieron hincapié en la necesidad de una comunicación eficaz y oficial, evitando difundir información inexacta o restringida únicamente a un círculo reducido. El colectivo recordó que detrás de cada trámite administrativo existen historias de vida y esfuerzos personales, y urgió a que el proceso tenga en cuenta esa dimensión humana, más allá de las cifras y los expedientes.