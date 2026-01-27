'PANINI' presenta "una colección especialmente mágica" con su cuarto álbum de la Liga F

Liga F y 'PANINI' presentaron este martes el álbum oficial de cromos de la Liga F Moeve 2025-2026, una colección que alcanza su cuarta edición consecutiva y que aspira a ser "especialmente mágica" en sus 48 páginas y 432 cromos, y con varias novedades y nueva series respecto a las anteriores.

El acto celebrado en la sede de la patronal de clubes femeninos contó con la presencia de su presidenta, Beatriz Álvarez, de Lluís Torrent, director general de 'PANINI' en España, y las futbolistas Eunate Astralaga (SD Eibar), Claudia Florentino (Real Sociedad), Sheila Guijarro (Atlético de Madrid), Allegra Poljak (Madrid CFF), Estefanía Banini (FC Badalona Women), María de Alharilla (Levante UD), Patri Gavira (Costa Adeje Tenerife), Lauri Requena (Granada CF), Ainoa Campo (RCD Espanyol) y Belén Martínez (Alhama CF-El Pozo).

La colección cuenta con 48 páginas y 432 cromos base, e incorpora nuevas series especiales como 'ENERGY MOEVE', guiño al nuevo 'title sponsor' del campeonato y dedicada a las 27 jugadoras 'top' del campeonato como Alexia Putellas (FC Barcelona), Nerea Nevado (Athletic Club) o Lauren Leal (Atlético); 'FLOW', con los fichajes más destacados de la temporada como Inma Gabarro (Sevilla FC); y 'FEELING', que rinde homenaje a las duplas más icónicas de la liga como el caso de Lauri Requena y Laura Pérez, del Granada CF.

Además, el álbum mantiene las ya consolidadas series como 'FRESH', con las jóvenes promesas; 'PREMIUM', con un once de gala; y 'MAXIPREMIUM', en homenaje a la centrocampista del FC Barcelona Aitana Bonmatí, actual triple Balón de Oro.

Y como novedad más destacada de esta nueva temporada, cada equipo cuenta con una jugadora protagonista dentro de la colección regular, representada con un cromo de material especial, y todos los clubes cuentan con una futbolista en la portada.

"Esta es una edición especial, es la primera para 'Moeve', nuestro 'title sponsor' y lo reciben con especial ilusión. Para mí es el evento más sentimental de los que tenemos en Liga F y es muy emotivo ver a tantas jugadoras aquí, es el año que más futbolistas nos acompañan. Ellas son el mayor altavoz de Liga F y así legitiman el crecimiento que estamos teniendo", celebró Beatriz Álvarez.

La dirigente recordó que ya se está demostrando que "las niñas ya piensan como una realidad ser futbolistas" y que eso es en buena parte a las jugadoras del campeonato que se han convertido "en referentes y están rompiendo barreras". "El fútbol femenino está demostrando que no es una moda", añadió.

A modo de anécdota, Álvarez confirmó que es una "privilegiada" porque ya tiene "el álbum completo". "Disfruto mucho con los cromos, pero disfruto más con que mis hijos conozcan los cromos, es decir que algo está cambiando", confesó la presidenta de Liga F.

Por su parte, Lluís Torrent recalcó que esta colección nació siendo "la primera en el mundo basada en la competición nacional" y reivindicó "el compromiso inquebrantable de 'PANINI' en sumar en el crecimiento de esta competición y en potenciar el desarrollo enorme que tiene el fútbol femenino ante sí en este país".

"La magia de abrir un sobre no solamente continua inalterable. Cuando abráis un sobre de la Liga F Moeve tendréis una sensación fantástica por las emociones, el talento emergente o campeonas de Balones de Oro. Son 432 cromos y hay nuevas series especiales elaboradas todos ellas con materiales de máxima calidad. Gracias a Liga F por su enorme ayuda a una colección especialmente mágica. Queda camino y Liga F y 'PANINI' vamos a seguir juntos", añadió el directivo.

Este apuntó que "básicamente, no hay una gran diferencia" entre las diferentes colecciones, más allá que el equipo de redacción "ha estado buscando cromos distintos". "Cada vez hay producto nuevo y de material de alta calidad", detalló Torrent, que no olvida que en estas colecciones "es importante sacarlas en el momento oportuno" y que hay que prestar atención a "los pequeños detalles para que funcione".

"Este álbum tiene una acogida bastante respetable y se va estabilizando después de un primer año donde había un gran interés. Que este sea el cuarto año quiere decir que la colección está funcionando", sentenció el director general de 'PANINI' en España.

EMOCIÓN E ILUSIÓN EN LAS JUGADORAS

Por su parte, las futbolistas mostraron su ilusión por formar parte de la colección. "Es una pasada, sentirte un poco más profesional son estas cosas, es un reconocimiento muy bonito. Nunca me imaginé abrir un sobre con mis hijos y salir yo, es una ilusión tremenda", admitió María de Alharilla.

"Hace poco intercambiaba cromos y jamás había pensado formar parte de una y tener además un cromo especial, y del Eibar que es un club que quiero mucho", señaló Eunate Astralaga, mientras que para Claudia Florentino es una "ilusión" que haya niñas que puedan "crecer" tomándolas ahora como "referentes".

Patri Gavira admitió que el Costa Adeje Tenerife hay "un grupo de 'wasap' de la directiva y las capitanas" donde se habla de intercambiar cromos y Ainoa Campos no ocultó que le haría "especial ilusión" que le tocase el cromo de Amaia Martínez, compañera suya de equipo y de piso. "Es casi como mi hija", expresó entre risas.

"Hace 30 años era impensable que las mujeres salieran en una colección y me llena de amor el corazón que mis sobrinos puedan abrir y pueda salirles yo", reconoció Belén Martínez. "En Serbia no existe esto y cuando puedo llevo cromos a mi país y mi familia se pone feliz, mi madre los pone en su peluquería", relató Allegra Poljak, "muy feliz" por salir en la portada.

"Muchas veces hablamos de visibilidad y no hay una más bonita que salir en un cromo, será de los recuerdos más bonitos que me lleve en la mochila", resaltó Lauri Requena. Una opinión en la que coincide Sheila Guijarro. "Poder llevarte estos recuerdos hace que todo merezca la pena", aseguró, deseando que le salga pronto el cromo de su compañera y portera en el Atlético Patri Larqué.

Finalmente, la argentina Estefanía Banini no ocultó que "sería un gran cromo" el que reflejase su mejor gol que, sin nombrarlo, parece que sería el de falta directa en el minuto 96 en la final de la Copa de la Reina de 2023 cuando jugaba en el Atlético y que significó el 2-2 y la prórroga ante el Real Madrid, al que luego batirían en los penaltis.

