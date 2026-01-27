Muere un combatiente del ELN en combates con el Ejército de Colombia en su frontera con Venezuela

La presencia de varias ramas de las fuerzas armadas de Colombia, incluyendo Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía, ha sido fundamental en los recientes operativos realizados en el municipio de Tame, Arauca, donde lograron la incautación de un fusil, tres proveedores y material de intendencia pertenecientes al Ejército de Liberación Nacional (ELN). Según detalló el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, esta acción se enmarca dentro de un esfuerzo coordinado para debilitar la estructura criminal de ese grupo guerrillero, impactando de manera directa su capacidad operativa y logística en la zona fronteriza con Venezuela.

De acuerdo con el medio que dio a conocer los hechos, Sánchez comunicó por redes sociales la muerte de un integrante del ELN durante los combates sostenidos con las Fuerzas Armadas en Arauca. El ministro destacó que con este resultado se reduce el poder de fuego de dicha organización y se limita su movilidad, lo que repercute en los esquemas de intimidación que emplean tanto contra la población civil como hacia la fuerza pública. Según consignó la fuente, esto debilita las líneas de control territorial y restringe actividades relacionadas con el crimen organizado desarrolladas por el grupo armado.

Durante la operación, Sánchez enfatizó que “este resultado afecta directamente la capacidad operativa de esta estructura, al reducir su poder de fuego, limitar su movilidad y alterar sus esquemas de intimidación contra la población civil y la fuerza pública, impactando además sus líneas de control territorial y logística criminal en la región”. La coordinación de varias ramas de las fuerzas armadas permitió no solo el enfrentamiento, sino también la incautación de armamento adicional, lo que, según informó el medio, fortalecía la capacidad criminal del ELN en el área.

El ministro, además, realizó un llamamiento público dirigido a los miembros de la guerrilla e instó a su desmovilización, invitándolos a “acogerse a la legalidad y salvar la vida”. Declaró que “siempre existe una alternativa”, incentivando así a los combatientes del ELN a dejar las armas y buscar vías legales y pacíficas.

Según publicó el medio, el contexto en el que estos enfrentamientos han ocurrido se complica por el recrudecimiento de la violencia en los últimos meses y por la escalada de tensiones en las negociaciones de paz entre el ELN y el Gobierno colombiano. El pasado 12 de enero, el presidente Gustavo Petro rechazó una propuesta de Acuerdo Nacional formulada por el ELN, cuyo objetivo era abordar el conflicto armado, político y social en el país. Petro advirtió que, en caso de que la guerrilla no optara por sumarse a la paz y abandonar el país vecino, podrían contemplarse operaciones militares conjuntas entre Colombia y Venezuela, de acuerdo con lo consignado por el medio.

Estos hechos reflejan la situación de conflicto que persiste en la región del Arauca, donde la presencia de grupos armados ilegales agrava las condiciones de seguridad y dificulta los procesos de paz impulsados por el gobierno de Gustavo Petro. Las acciones recientes, según reportó el medio, forman parte de un esfuerzo estatal más amplio por debilitar las estructuras delictivas de la insurgencia en una zona particularmente estratégica por su ubicación geográfica y por la dinámica transfronteriza con Venezuela. Las autoridades han remarcado que la cooperación entre diferentes cuerpos armados forma parte de una nueva estrategia para reducir la capacidad logística y militar de las guerrillas en áreas clave del país.

El desarrollo de estas operaciones y la incautación de recursos del ELN responden a la decisión reciente del gobierno de intensificar la presión militar sobre la guerrilla en medio de la incertidumbre que rodea las mesas de diálogo. De acuerdo con la cobertura dada por el medio, la administración actual ha puesto énfasis en la necesidad de ofrecer alternativas legales a los combatientes, al tiempo que mantiene sus acciones contra aquellos grupos que continúan inmersos en actividades ilícitas y armadas.

El aumento de enfrentamientos como el registrado en Tame evidencia, según describió la fuente, la complejidad de la situación en la frontera colombo-venezolana y las dificultades que enfrenta el Estado colombiano en su objetivo de restaurar el control en regiones afectadas por la violencia de los distintos actores armados. La muerte del integrante del ELN, la incautación de armamento y los mensajes dirigidos a la guerrilla configuran el panorama actual del conflicto, marcado por la presión tanto militar como política para alcanzar una solución pacífica al largo conflicto interno en Colombia.