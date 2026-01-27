Mourinho: "Arbeloa es uno de mi niños y uno de los mejores hombres que ha jugado para mí en el Madrid"

El entrenador del SL Benfica, José Mourinho, defendió este martes que Álvaro Arbeloa, actual técnico del Real Madrid con el que coincidió cuando el portugués entrenó en Chamartín, es uno de sus "niños" y uno de los "mejores hombres" a los que ha entrenado, por lo que espera que "todo" le vaya "muy bien" y "que pueda tener una carrera fantástica" en los banquillos.

"Tanto (Cristian) Chivu como Arbeloa son mis niños, son exjugadores especiales. Hablando de Álvaro, yo diría que es de los mejores jugadores que he tenido desde el punto de vista humano, de la relación personal, de la empatía. No ha sido, obviamente, el mejor jugador que ha jugado para mí en el Real Madrid, pero es seguramente uno de los mejores hombres. Sería el último al que podría meter presión. Solo espero que todo le vaya muy bien y que pueda tener una carrera fantástica como entrenador", indicó el portugués en la previa del Benfica-Real Madrid de Champions.

Además, 'The Special One' explicó que su reflexión "normal" sobre que le "sorprende cuando un entrenador sin historia entrena a un gran club", responde a que no le "sorprende que Spalletti entrenara a la Juve y que entrenadores de grandes currículums entrenan los mejores clubes". "En el año 2000, un gigante que se llama Benfica llamó a un entrenador que no había entrenado a nadie, era yo. Y respondí que no porque no quería ser asistente, pero me querían de primer entrenador", relató.

"Lo que pensé inmediatamente (con el anuncio de Arbeloa) es que le vaya todo bien, es lo que quiero. Arbeloa puede entrenar a cualquier club del mundo y yo querré que le vaya bien. El Real Madrid puede ser entrenado por cualquier entrenador del mundo y yo querré que le vaya bien. El Real Madrid con Arbeloa, imagina cuánto yo quiero que les vaya bien. Solo mañana quiero que les vaya mal", manifestó.

Y prosiguió elogiando al salmantino. "Quiero mucho al Madrid y quiero mucho a Álvaro. No puedo analizarlo como entrenador, porque no lo conozco. No lo he visto entrenar, lo que puedo decir es que tiene una dimensión humana para ser entrenador del Real Madrid. Lo importante para mí es que él esté feliz, porque hoy por hoy ser entrenador es una misión muy difícil, porque hay siempre mucha gente que sabe más que tú y que te critica cada día", afirmó.

También se acordó de Xabi Alonso, que es "otro" de sus "chicos". "De él solo tengo recuerdos positivos. Ya tuve la emoción que tendré mañana por jugar contra Álvaro. He jugado contra Xabi y me he emocionado antes y después del partido. Una alegría muy grande lo que ha hecho en el Leverkusen. Una alegría muy grande que llegara al Real Madrid. Después lo que pasó, cómo terminó, honestamente, no me interesa. Pero estoy seguro de que su carrera irá en otra dirección, ya ha demostrado en el Leverkusen el nivel de entrenador al que puede llegar", alabó.

Respecto al partido de este miércoles (21.00), Mourinho abordó la "imprevisibilidad" del fútbol. "Nunca se sabe lo que puede suceder. Analizas al rival, desarrollas tu propio plan de juego, pero nunca se sabe. Prepararemos al equipo lo mejor posible y respetaremos al rival. Pero también sabemos quiénes somos. No tenemos que pensar en otros resultados. Si no ganamos, no hay resultados que nos puedan clasificar", advirtió sobre sus opciones de 'top 8', que solo pasan por ganar.

Finalmente, Mourinho insistió en que no le interesa todo lo relacionado con el 'caso Negreira'. "Vivo mi carrera día a día, pienso en hoy y mañana, no en ayer, lo que ha pasado ha pasado y ya está", concluyó el técnico portugués.