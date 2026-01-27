Meta y YouTube enfrentan un histórico juicio por acusaciones de adicción juvenil

Las acusaciones contra plataformas como Instagram, TikTok y Snapchat no solo involucran el diseño de sus aplicaciones, sino que también han impulsado la apertura de una investigación a nivel estatal en California y han ocasionado más de 1.500 demandas por presuntos daños psicológicos derivados del uso de redes sociales. Según informó la agencia EFE, este panorama se despliega en un contexto en el que el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles se convierte en escenario del primer juicio en Estados Unidos en el que Meta y YouTube deben enfrentar directamente las acusaciones sobre el impacto de sus plataformas en adolescentes.

El proceso judicial comenzó con la selección del jurado y se centra en una demanda presentada por una joven de 19 años, quien sostiene que desarrolló adicción a las plataformas de Meta y YouTube a partir del atractivo diseño de aplicaciones como Instagram, TikTok y Snapchat. De acuerdo con la documentación citada por CNN y difundida por EFE, la joven apunta que las características específicas de estas redes estimularon comportamientos compulsivos y dificultaron el abandono de su uso intensivo, lo que generó consecuencias directas sobre su salud mental.

El juicio destaca por ser la primera vez que Meta y YouTube comparecen ante la justicia de Estados Unidos para responder en una sala judicial sobre este tipo de acusaciones. Según recopiló EFE, el caso forma parte de una serie más amplia de litigios que involucran a más de 1.500 demandas distintas, todas ellas alegando lesiones personales relacionadas con el uso excesivo de estas plataformas sociales.

TikTok y Snapchat lograron evitar la exposición a este primer proceso judicial al alcanzar acuerdos fuera de los tribunales en términos que no se han hecho públicos, reportó EFE. Con esto, ambas aplicaciones quedan excluidas de la etapa actual del juicio, aunque continúan enfrentando otras reclamaciones legales que se agrupan dentro de los casos presentados en California y en otros estados de la unión estadounidense.

Paralelamente, el gobernador de California, Gavin Newsom, inició una investigación adicional dirigida a TikTok y a un grupo empresarial vinculado al expresidente Donald Trump. El origen de la pesquisa radica en reportes sobre supuesta supresión de contenido crítico hacia Trump en la plataforma TikTok. Tal como informó EFE, la oficina del gobernador comunicó a través de X (anteriormente Twitter) que “nuestra oficina ha recibido informes (y casos confirmados de forma independiente) de contenido suprimido crítico del presidente Trump y está pidiendo al Departamento de Justicia de California que determine si viola la ley de California”.

El medio EFE señaló que este conjunto de acciones legales e investigaciones refleja la preocupación creciente entre las autoridades estatales respecto a la influencia de las redes sociales sobre el bienestar psicológico de los menores y usuarios jóvenes. Los informes mencionados sustentan alegaciones sobre los posibles efectos negativos de determinadas funciones, tales como notificaciones constantes, algoritmos de personalización y técnicas de incentivo para prolongar el tiempo de permanencia en la aplicación.

Estos juicios pueden sentar precedentes en la regulación y la atribución de responsabilidad legal a las empresas tecnológicas en relación con el diseño de sus productos y su posible impacto en la salud pública. El seguimiento al caso en Los Ángeles se suma a otros intentos judiciales en Estados Unidos y a las investigaciones impulsadas por instancias gubernamentales que buscan establecer el grado de responsabilidad de las compañías en la crisis de adicción juvenil asociada a las redes sociales, según reportó EFE.

Los temas tratados en la demanda abarcan tanto el rol de los algoritmos como el diseño visual y funcional de las aplicaciones, considerando si estos elementos constituyen un factor significativo en la aparición de patrones de uso compulsivo y en el desarrollo de trastornos relacionados con la salud mental. El caso abierto en California involucra testimonios y análisis de expertos en psicología, tecnología y regulación digital, de acuerdo con los archivos consultados por la agencia EFE.

Por su parte, el acuerdo alcanzado por TikTok y Snapchat para evitar el juicio directo no exime a estas empresas del escrutinio público y judicial que persiste mediante otras investigaciones y procesos legales en curso. EFE recogió que los términos bajo los que se resolvieron estas demandas no han sido divulgados, lo que mantiene la atención sobre posibles resoluciones similares en futuros litigios.

El debate jurídico en torno al juicio abarca la interpretación de la ley de California en materia de protección de menores, publicidad engañosa y responsabilidad por daños psicológicos. El primer paso de la selección del jurado marca el comienzo formal de una secuencia de audiencias que podrían prolongarse durante varias semanas, según indicaron fuentes judiciales citadas por EFE.

La agencia EFE también consignó que el resultado del proceso podría tener consecuencias en la manera en que las empresas tecnológicas diseñan sus algoritmos y funciones para interactuar con usuarios jóvenes, así como en el establecimiento de mecanismos de prevención y advertencia respecto de los riesgos asociados al uso intensivo de las plataformas digitales.

Mientras tanto, la demanda colectiva sigue sumando nuevas denuncias a medida que padres, tutores y organizaciones reportan daños relacionados con la salud mental y conductas compulsivas entre adolescentes y niños. De acuerdo con EFE y CNN, los tribunales de California se preparan para recibir próximas vistas relacionadas con estos casos, que configuran un escenario de vigilancia sostenida sobre la actividad y las responsabilidades de las redes sociales en Estados Unidos.