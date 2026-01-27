Agencias

Los obispos andaluces muestran "profundo dolor" y gratitud a voluntarios y servicios de emergencia

Tras reunirse en Córdoba, representantes eclesiásticos del sur de España solicitaron consuelo para familias de víctimas de recientes tragedias ferroviarias, alabando la labor altruista de quienes auxiliaron durante la emergencia y pidiendo pronta mejora para los lesionados

La convocatoria de una Eucaristía en memoria de las víctimas marcó el comienzo de la Asamblea de Obispos del Sur de España, un evento en el que los representantes eclesiásticos de las diez diócesis andaluzas pusieron de manifiesto su preocupación y pesar por las recientes tragedias ferroviarias en el país. En la jornada, desarrollada el lunes 26 de enero en Córdoba, los obispos ofrecieron oraciones por las 45 personas que perdieron la vida en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), así como por el maquinista sevillano en prácticas que falleció en Cataluña, según consignó un comunicado oficial difundido a la conclusión del encuentro, citado por la agencia Europa Press.

De acuerdo con Europa Press, los obispos expresaron en el comunicado su "profundo dolor" por ambos siniestros, subrayando la gravedad de los hechos sucedidos la semana anterior tanto en Andalucía como en Cataluña. Además de lamentar las pérdidas humanas, los prelados reiteraron su apoyo a las familias afectadas y solicitaron el consuelo y la esperanza para quienes atraviesan el luto y la aflicción por estas tragedias.

Según detalló Europa Press, la declaración episcopal reflejó especial reconocimiento hacia los servicios de emergencia, los voluntarios y la ciudadanía que participaron en las labores de auxilio y atención a los damnificados. Los prelados resaltaron la actuación de estos grupos durante la emergencia, considerando fundamental su contribución inmediata y sostenida en las tareas de socorro.

El comunicado, reproducido por Europa Press, incluyó una súplica por la pronta recuperación de los heridos, reiterando la preocupación de la Iglesia andaluza por la situación de quienes resultaron lesionados en los incidentes. Los obispos remarcaron su proximidad y solidaridad con las víctimas y sus allegados, reafirmando su disposición a acompañar y asistir en todo lo posible a quienes enfrentan las consecuencias de estos sucesos.

Europa Press informó que la Asamblea de Obispos del Sur de España transmitió su gratitud al "pueblo cristiano" por el trabajo desinteresado mostrado durante la crisis. El texto subraya la labor altruista desplegada tanto por profesionales de los servicios públicos como por integrantes de organizaciones de voluntariado, quienes, según los prelados, desempeñaron un papel esencial en la atención inmediata y en el apoyo moral y espiritual a los afectados.

El contexto de las tragedias ferroviarias ha generado muestras de solidaridad a nivel regional y nacional. Tal como publicó Europa Press, la Asamblea aprovechó la ocasión para enviar un mensaje de aliento e instar a la esperanza, interpretando la fe como herramienta de fortaleza para sobrellevar la adversidad. El comunicado concluyó reafirmando la cercanía de la Iglesia con las comunidades golpeadas por la tragedia, manteniendo el compromiso de oración e intervención pastoral en favor de las víctimas, sus familias y quienes trabajan en situaciones de emergencia.

