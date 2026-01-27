Agencias

Los hogares con todos sus miembros en paro bajan un 7,3% en 2025 y los de todos ocupados marcan máximos

Los hogares con todos sus miembros en paro bajaron en 2025 en 61.200, un 7,3% menos que en 2024, hasta situarse por debajo de los 800.000 y marcar su menor cifra desde el tercer trimestre de 2008, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) difundida este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, 2025 cerró con 772.300 hogares con todos sus miembros en el desempleo después de que en el último trimestre del ejercicio disminuyeran en 18.500, un 2,3% menos que en el trimestre anterior.

Por su parte, los hogares con todos sus integrantes ocupados aumentaron el año pasado en 262.000 (+2,2%), hasta un total de 12.166.300 hogares, nuevo máximo histórico.

En la recta final de 2025, los hogares con todos sus miembros ocupados subieron en 128.600, lo que supone un 1% más que en el tercer trimestre de 2025.

Los hogares con al menos un activo subieron en 2025 en 217.900 respecto a 2024 (+1,5%), hasta los 14,37 millones, mientras que en el último trimestre del año aumentaron en 49.800 en relación al trimestre anterior (+0,3%).

Por su lado, los hogares en los que no hay ningún activo se incrementaron en 40.200 en el conjunto del año pasado (+0,7%), hasta los 5,48 millones. En el último trimestre de 2025, estos hogares subieron en 35.700 (+0,6%).

EuropaPress

