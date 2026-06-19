Detectan que los asteroides metálicos giran más rápido que el resto de cuerpos de tamaño equivalente

Un equipo de investigación compuesto por científicos de la compañía Light Bridges y la Universidad de Oviedo ha revelado que los asteroides clasificados como metálicos rotan, en promedio, más rápido que el resto de cuerpos de tamaño equivalente en el cinturón principal de asteroides, la gran región del Sistema Solar situada entre las órbitas de Marte y Júpiter donde se concentra la mayoría de estos objetos.

El estudio, publicado en la revista científica Icarus, presenta un resultado compatible con algunas hipótesis clásicas sobre los asteroides metálicos, como que su estructura tienda a ser más compacta o monolítica -es decir, formada por grandes bloques relativamente homogéneos- o que algunos de ellos sean fragmentos de antiguos núcleos planetarios que quedaron expuestos tras violentas colisiones ocurridas durante las primeras etapas de formación del Sistema Solar.

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Los autores subrayan, sin embargo, que todavía existen numerosas incógnitas y que los asteroides metálicos podrían constituir una familia mucho más diversa de lo que se pensaba. Los investigadores han llegado a esta conclusión tras realizar un análisis estadístico de más de un millar de estos cuerpos celestes.

Los asteroides metálicos, conocidos técnicamente como asteroides de tipo M, presentan firmas espectrales ricas en hierro y níquel. Estas firmas son patrones de luz que permiten a los científicos identificar la composición de un objeto sin necesidad de tomar muestras directas.

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Gracias a ellas, los astrónomos pueden distinguir estos asteroides del resto de la población, formada principalmente por cuerpos rocosos o ricos en materiales carbonáceos.

Su estudio ofrece una vía indirecta para comprender cómo son los interiores de los planetas rocosos, como la Tierra, Marte o Venus, regiones a las que nunca podremos acceder directamente. Además, su composición los convierte en objetos de gran interés para futuras investigaciones sobre minería espacial, es decir, la posible obtención de recursos minerales fuera de nuestro planeta para apoyar actividades científicas e industriales en el espacio.

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El hallazgo cobra especial relevancia en el contexto de la misión Psyche de la NASA, lanzada en 2023 y que alcanzará en 2029 el asteroide del mismo nombre, considerado el mayor cuerpo metálico conocido del Sistema Solar. "La sonda Psyche aportará datos de extrema relevancia; ya sucedió anteriormente con otras misiones que tomaron datos in situ, es decir, directamente sobre el objeto estudiado y no mediante observaciones realizadas desde la Tierra, como fue el caso de la misión Rosetta", explica Fernando Abárzuza, autor principal del trabajo.

"En este contexto, la apreciación de que el conjunto de los metálicos rota más rápido es relevante, porque sugiere o bien un patrón común en su composición o estructura interna, o bien una historia dinámica o colisional compartida", añade este investigador de Light Bridges.

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Esa historia colisional hace referencia al conjunto de impactos y procesos físicos que estos cuerpos han experimentado a lo largo de miles de millones de años. La velocidad de rotación de un asteroide está estrechamente relacionada con su estructura interna y con su cohesión mecánica, es decir, con la capacidad del material que lo compone para mantenerse unido.

Un cuerpo que gira muy deprisa necesita ser internamente consistente para no fragmentarse debido a las fuerzas generadas por su propia rotación. Detectar un exceso rotacional sistemático en la población metálica constituye, por tanto, una observación relevante para comprender mejor la naturaleza de estos objetos, aunque sigue sin conocerse con certeza si esta característica se debe a una mayor resistencia interna, a su historia de colisiones o a una combinación de varios factores.

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Esta línea es una de las que la investigadora distinguida Noemí Pinilla Alonso ha traído a la Universidad de Oviedo tras su incorporación en el año 2024 "La colaboración con Light Bridges para estudiar los asteroides metálicos en apoyo de la misión Psyche comenzó en el año 2022, en Estados Unidos. Los telescopios robóticos en la clase de 2 metros, como los TTT del observatorio del Teide, son ideales para el estudio de grandes poblaciones de asteroides".

Esta línea de trabajo tendrá continuidad en el Ictea a través del proyecto R2: del Riesgo al Recurso, impulsado desde la Universidad de Oviedo y la agencia Sekuens en colaboración con la empresa asturiana The Next Pangea S. L., para el estudio de asteroides cercanos a la Tierra y su caracterización física y mineralógica, es decir, el análisis de su tamaño, forma, propiedades y composición mineral.

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La iniciativa conecta cuestiones ligadas a la defensa planetaria -la detección y seguimiento de objetos que podrían aproximarse peligrosamente a la Tierra- con el creciente interés internacional por los recursos espaciales y por el conocimiento de los cuerpos metálicos del Sistema Solar.

El proyecto contará con un mínimo de 45 horas de observación en los telescopios TTT y TST, instalaciones robóticas de última generación situadas en el Observatorio del Teide (Tenerife) y operadas por Light Bridges. Estas observaciones permitirán ampliar significativamente la muestra disponible y profundizar en las preguntas abiertas por este trabajo.

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La Universidad de Oviedo ya cuenta con acceso a tiempo de observación en los telescopios TTT gracias a la colaboración con Light Bridges y a la donación previa de horas de observación realizada por la empresa Vector Horizonte. Esta colaboración público-privada permitirá ampliar el estudio de asteroides de tipo M y continuar investigando las propiedades que distinguen a esta población del resto de cuerpos del cinturón principal.

"Los asteroides metálicos representan hoy uno de los grandes interrogantes de la exploración espacial contemporánea. Comprender su composición, estructura y evolución no solo resulta clave para reconstruir la historia temprana de los planetas rocosos, sino también para evaluar el potencial futuro de los recursos minerales fuera de la Tierra", indica Noemí Pinilla-Alonso, coautora del estudio e investigadora principal del proyecto R2.

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