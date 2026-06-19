TSK firma varios acuerdos internacionales en transición energética, digitalización y minería

La compañía TSK Electrónica y Electricidad ha comunicado la formalización reciente de varios acuerdos relevantes en sus segmentos de Transición Energética y Digitalización, y de Handling y Minería. Estas adjudicaciones se van a desarrollar en EEUU e Israel.

Según ha informado TSK a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en el ámbito de la transición energética y digitalización, la sociedad ha suscrito un contrato para prestar servicios de ingeniería y gestión de proyecto en una instalación de ciclo combinado de un gigavatio (GW) de potencia en Amarillo, Texas (Estados Unidos).

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El proyecto está promovido por Fermi America y busca atender la creciente demanda de energía vinculada al desarrollo de infraestructuras de inteligencia artificial. TSK se va a encargar del diseño y la ingeniería de la planta en colaboración con Siemens Energy, que va a suministrar tres turbinas de gas natural a lo largo de este ejercicio 2026.

Asimismo, la empresa ha firmado un contrato para desarrollar una planta de generación eléctrica de ciclo combinado de aproximadamente 800 megavatios (MW) en el área de Tel Aviv (Israel).

Esta infraestructura cuenta con un presupuesto aproximado de 1.000 millones de dólares estadounidenses y el cliente final es la empresa privada OPC Energy Ltd. Los trabajos se van a ejecutar al 50 por ciento en una alianza de empresas ('joint venture') con la compañía local Shikun & Binui-Solel Boneh, y tendrán un plazo de ejecución estimado de 53 meses.

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TSK va a liderar las actividades de ingeniería, compras y puesta en marcha, concentrando la mayor parte de estas tareas en sus centros de España.

Por otra parte, en el segmento de manejo de materiales y minería, TSK ha concretado, a través de su filial PHB Weserhütte, S.A., un contrato de servicios de ingeniería para un proyecto de materias primas críticas. La iniciativa se encuentra alineada con los objetivos europeos de autonomía estratégica industrial y se ha diseñado para una capacidad futura de hasta 1,5 millones de toneladas anuales. El objetivo de este contrato bajo metodología de libros abiertos es realizar la estimación, paquetización y análisis de riesgos, lo que podría derivar en la ejecución posterior del proyecto.

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