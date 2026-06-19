Pospuesto el encuentro previsto en Suiza entre EEUU e Irán

El encuentro previsto para este viernes en Suiza entre los equipos estadounidense e iraní para la implementación del memorando de entendimiento ha sido "pospuesto", según ha confirmado el Ministerio de Exteriores suizo, después de que Pakistán, que ejerce de mediador en el proceso, anunciara la cancelación de la reunión.

"Las primeras negociaciones sobre la aplicación del acuerdo estaban previstas para el viernes 19 de junio de 2026 en Bürgenstock, en el cantón de Nidwalden. Estas se han pospuesto por el momento", ha indicado la diplomacia helvética en un comunicado en el que señala la disposición de Suiza a "facilitar las conversaciones".

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"Los trabajos preparatorios pertinentes en Bürgenstock continúan", ha señalado sobre unos contactos que iban a incluir a Pakistán y Qatar y que ya habían sido rebajado a conversaciones de equipos negociadores y no una ceremonia de firma, después de que el acuerdo se rubricara por separado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y del presidente de Irán, Masud Pezeshkian.

Este mismo viernes, el vice primer ministro y ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, ha afirmado que el primer ministro del país y mediador en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, Shehbaz Sharif, no viajará a Suiza como tenía previsto, y que el encuentro entre delegaciones "se ha cancelado" tras la firma telemática.

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"Dado que la firma se completó de forma remota esta mañana tras la firma de los presidentes de Estados Unidos e Irán, seguida de la firma del primer ministro Shehbaz Sharif como mediador, la ceremonia de mañana (viernes) ha sido cancelada", ha afirmado Dar en una declaración transmitida al diario paquistaní 'Dawn' en la que ha confirmado la "cancelación" del encuentro.

El Ministerio de Exteriores de Suiza afirmó en la víspera que el encuentro se mantendría "para las primeras negociaciones sobre la implementación del acuerdo". Sin embargo, las expectativas al respecto han cambiado, ya que además de las palabras del ministro paquistaní, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, tampoco ha viajado a Suiza.

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"Los planes para las próximas conversaciones técnicas aún no se han concretado, y la delegación estadounidense estaba preparada para partir en cuanto fuera posible", ha explicado la Casa Blanca en una declaración difundida a medios estadounidenses como el portal de noticias The Hill.

En la misma, alega que "la logística de estas negociaciones nunca ha sido sencilla ni predecible" y que, el vicepresidente no partiría en la noche del jueves (madrugada del viernes en España).

No obstante, la Casa Blanca ha indicado que informará "tan pronto" como tenga "novedades concretas sobre los próximos pasos" y ha manifestado esperar que "las conversaciones técnicas" puedan comenzar "cuanto antes".

A ello se suma que, según la cadena Al Mayadeen, que cita una fuente informada, la delegación negociadora de Irán también había suspendido su viaje a Suiza, si bien la información del citado medio apunta como motivo para abortar el desplazamiento a los ataques israelíes en Líbano, que se han vuelto a repetir durante esta última noche.

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Aunque los responsables iraníes no se han pronunciado de manera oficial, este jueves las autoridades de Irán ya descartaron la ceremonia inicialmente prevista en Suiza para la firma oficial del memorando. En un comunicado, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, apuntó que esto es solo "el principio" del trabajo a realizar para lograr la paz y ha afirmado que ahora que el texto ha sido firmado digitalmente por las partes "violarlo sería más costoso".