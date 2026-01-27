Los ganaderos cántabros organizan este jueves otra tractorada en Santander contra el acuerdo de Mercosur

La preocupación por la expansión del lobo, el impacto del acuerdo comercial de la Unión Europea con Mercosur y los efectos de los ajustes en la Política Agraria Común (PAC) moviliza nuevamente a los productores lácteos y agrícolas de Cantabria. De acuerdo con lo publicado por los organizadores y recogido por los principales medios, una manifestación acompañada de una tractorada se desarrollará en Santander este jueves 29, como respuesta a la creciente inquietud en el sector agrario. La protesta, apoyada por diversas organizaciones y cooperativas del ámbito ganadero y agrícola, exigirá la adopción urgente de medidas ante los desafíos que enfrentan los profesionales del campo.

ASAJA, COAG y UPA, tres de las principales organizaciones agrarias, convocan esta movilización en más de treinta ciudades del país, como parte de lo que denominan el ‘Súper Jueves del campo español’, según reportó la prensa local. En el caso de Cantabria, la protesta además cuenta con el respaldo de UGAM-COAG, UPA Cantabria, ASAJA, AIGAS, cooperativas como Agrocantabria, Valles Unidos del Asón y la de Comillas, así como la Asociación Frisona de Cantabria y la Federación de Razas Cárnicas. Estas entidades buscan mostrar una imagen de unidad ante lo que consideran amenazas graves para la viabilidad de sus explotaciones.

El itinerario de la jornada de protesta en Santander contempla un encuentro inicial a pie ante el Parlamento de Cantabria hacia las 12:30, según consignó la organización. La marcha avanzará a continuación en dirección a la Delegación del Gobierno, estimándose la llegada a este punto en torno a las 13:45. El trayecto incluye pasos por La Marga, Jerónimo Sáinz de la Maza y la calle Alta, áreas que verán circular tanto tractores como manifestantes a lo largo de varias horas, entre las 12 y las 15.

Uno de los principales motivos que impulsan la convocatoria es la exigencia de una gestión eficaz del lobo, cuya población y actividad en la región ha generado numerosos conflictos con la ganadería. Los productores insisten en la necesidad de que se adopten decisiones concretas para asegurar la protección de los rebaños y garantizar la continuidad de las explotaciones familiares. La crítica al acuerdo con Mercosur también figura entre los reclamos básicos de la jornada, ya que los agricultores y ganaderos consideran que este tratado compromete la competitividad del sector y puede llevar a una mayor presión externa por la entrada de productos agroalimentarios de países del bloque sudamericano.

Una preocupación adicional, mencionada tanto por las asociaciones ganaderas como por las cooperativas convocantes según publicaron los medios regionales, es la rebaja en la calificación sanitaria de enfermedades como la dermatosis nodular contagiosa, lo que podría afectar la salud animal y limitar la comercialización del ganado. Esta reclamación se suma a las voces de protesta ya expresadas el pasado 9 de enero, fecha en la que una concentración similar involucró a cientos de productores y movilizó aproximadamente a 260 tractores por las calles de Santander.

El rechazo a los recortes en la PAC completa el núcleo de las reivindicaciones, ya que las organizaciones aseguran que una disminución de ayudas pondría en peligro la rentabilidad y la existencia de muchas explotaciones pequeñas y medianas. ASAJA, COAG y UPA subrayan que las nuevas reglas de la PAC establecen requisitos más exigentes en materia medioambiental y administrativa, sin compensar, a su juicio, las pérdidas económicas derivadas.

Cooperativas como Agrocantabria y Valles Unidos del Asón, junto con entidades representativas de la producción de carne y leche, también han expresado desacuerdo con la administración por lo que consideran falta de escucha y de protección frente a la competencia internacional. Argumentan que la agricultura y la ganadería cántabras atraviesan momentos de dificultad derivados tanto de políticas nacionales como de acuerdos adoptados a escala comunitaria.

Según reportó la prensa local tras la tractorada de enero, las protestas lograron la adhesión de un amplio sector de la población rural, visibilizando el malestar acumulado durante los últimos meses. En el contexto actual, los organizadores de las protestas esperan repetir e incluso superar el nivel de movilización logrado anteriormente, con la implicación no solo de personas que trabajan en el campo sino también de familias y simpatizantes preocupados por el futuro de la actividad agraria.

La movilización de este jueves en Cantabria se insertará dentro de una oleada de protestas simultáneas en otras regiones, donde los sectores agrícolas y ganaderos reclaman medidas ante la competencia internacional, el incremento de los costes de producción y la falta de mecanismos efectivos para mitigar la fauna salvaje. Las tractoradas y manifestaciones previstas buscan aumentar la presión sobre las administraciones públicas con el objetivo de obtener respuestas a sus demandas.

Diversas fuentes citadas por los medios confirmaron que los convocantes mantienen contactos con responsables políticos, a quienes solicitan compromisos firmes respecto al control de la fauna silvestre y la revisión de los acuerdos comerciales internacionales. Las organizaciones agrarias también demandan la revisión de los criterios de la PAC y la adopción de medidas de apoyo para el sector.

La protesta de Santander está programada para extenderse durante más de tres horas, previéndose afectaciones en el tráfico viario en la ciudad. Productores y representantes de diferentes zonas rurales de Cantabria viajarán hasta la capital para expresar sus reivindicaciones, integrando un frente común frente a las políticas internacionales y nacionales que consideran desfavorables para el campo cántabro, según detalló la prensa regional.