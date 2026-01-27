Liberados nueve palestinos encerrados en prisiones israelíes en el marco de la ofensiva en Gaza

El Centro Palestino para la Defensa de los Prisioneros comunicó a través de una publicación en sus redes sociales que los nueve hombres liberados de prisiones israelíes llegaron al Hospital de los Mártires de Al Aqsa en Gaza. Este grupo, conformado por personas de entre 30 y 45 años, había sido detenido durante la campaña militar desencadenada sobre la Franja de Gaza tras los ataques registrados el 7 de octubre de 2023. El anuncio también incluyó el nombre de cada una de las personas excarceladas.

Según informó el Centro Palestino para la Defensa de los Prisioneros, la mayor parte de estos individuos se encontraba en las instalaciones penitenciarias de Tzalmon, al norte, y Beersheba, en el sur de Israel. De acuerdo a lo consignado por el diario Filastín, medio vinculado al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), los detenidos habían permanecido privados de libertad durante “muchos meses” y, durante ese periodo, sufrieron desnutrición y actos de tortura. La organización humanitaria aseguró que los excarcelados no solo enfrentaron prolongados periodos de reclusión, sino que además padecieron un trato que consideran inhumano, acompañados de condiciones insalubres.

El medio Filastín detalló que las denuncias sobre el estado físico y mental de los liberados resaltan la gravedad de la situación en los centros de detención israelíes, sobre todo para quienes han sido arrestados a raíz de la campaña militar posterior a los ataques de octubre. Diversas fuentes citadas por Filastín y recogidas por el Centro Palestino para la Defensa de los Prisioneros argumentan que las autoridades penitenciarias no proporcionaron atención adecuada durante el periodo de detención, lo que habría contribuido al deterioro generalizado de la salud de los prisioneros.

Hasta el momento, no se han conocido declaraciones oficiales de las autoridades israelíes relativas a la liberación de este grupo de palestinos. De acuerdo con lo publicado por el Centro Palestino para la Defensa de los Prisioneros, la excarcelación se produjo sin que trascendiera información previa ni explicación por parte de las autoridades israelíes. Los familiares de los reclusos y las organizaciones humanitarias han mostrado preocupación tanto por las condiciones de encarcelamiento como por el silencio institucional mantenido en torno a estas liberaciones.

El contexto de las detenciones se remonta a la escalada militar desencadenada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, cuando Israel lanzó una ofensiva sobre la Franja de Gaza en respuesta a las acciones armadas atribuidas a facciones palestinas. Según reportó el Centro Palestino para la Defensa de los Prisioneros, durante este periodo las fuerzas israelíes han incrementado considerablemente el número de personas detenidas en la región, provocando la sobrepoblación en las cárceles y generando denuncias sobre vulneraciones de los derechos humanos.

El diario Filastín afirmó que tanto los excarcelados como otros detenidos de Gaza han denunciado públicamente condiciones caracterizadas por la insalubridad, la desnutrición y el tratamiento abusivo. Los relatos recogidos por el medio describen situaciones de maltrato físico y psicológico, que, según el Centro Palestino para la Defensa de los Prisioneros, se ven agravados por la falta de recursos médicos y alimentarios adecuados.

Diversas organizaciones palestinas dedicadas a la defensa de los derechos humanos exigen una mejora en la transparencia del sistema penitenciario israelí y solicitan a organismos internacionales que supervisen las condiciones y el trato brindado a los reclusos provenientes de Gaza. Como consignó Filastín, la falta de información oficial dificulta el seguimiento de los casos y la protección de los derechos de los prisioneros, especialmente en el contexto de operaciones militares y detenciones masivas.

Desde el inicio de la campaña militar tras el 7 de octubre, la cuestión de los presos palestinos ha adquirido gran relevancia en la agenda de la sociedad civil palestina y de organismos internacionales. El Centro Palestino para la Defensa de los Prisioneros insiste en que la puesta en libertad de este grupo no pone fin a las preocupaciones sobre el trato al que han sido sometidos cientos de personas arrestadas en circunstancias similares en los últimos meses.

El seguimiento público de la llegada de los liberados al Hospital de los Mártires de Al Aqsa, según detalló el Centro Palestino para la Defensa de los Prisioneros, busca visibilizar el impacto del encarcelamiento prolongado sobre la salud y el bienestar de las personas afectadas. Las organizaciones humanitarias reiteran la necesidad de obtener acceso a las cárceles para evaluar de manera independiente las condiciones y la integridad de quienes continúan bajo custodia.

Filastín ha remarcado que la situación en los centros penitenciarios de Tzalmon y Beersheba representa un foco de preocupación permanente para los familiares de los detenidos, que solicitan información detallada sobre el estado de los prisioneros y las razones detrás de las excarcelaciones puntuales. La ausencia de comunicación oficial alimenta las críticas de colectivos defensores de los derechos humanos, así como el seguimiento internacional de la cuestión carcelaria en Israel.

Mientras tanto, la sociedad palestina en la Franja de Gaza permanece atenta a la evolución tanto de las liberaciones como del trato ofrecido a las personas aún recluidas. La cuestión de los prisioneros, según la cobertura del diario Filastín, sigue siendo un tema sensible para la opinión pública local y la comunidad internacional, en un contexto marcado por la persistencia del conflicto y las consecuencias humanitarias asociadas.