La Reina Letizia rescata su 'misterioso' vestido de tweed en su cita con la moda española

La elección del atuendo de la Reina Letizia en su encuentro con los responsables de la Semana de la Moda de Madrid ha generado especulaciones sobre el origen de la prenda seleccionada, ya que, como informó el medio, se desconoce la autoría del vestido de tweed que usó la monarca. Este detalle ha captado la atención debido a los rumores que apuntan a que el diseño podría pertenecer a las modistas del Palacio de la Zarzuela, aunque no existe confirmación oficial sobre ello. La noticia principal reside en el encuentro que sostuvo la Reina con creadores y organizadores del evento de moda, ratificando su apoyo al sector textil nacional.

Según publicó el medio, la audiencia tuvo lugar en el Palacio de la Zarzuela y estuvo destinada a recibir a una representación tanto del equipo directivo como de diseñadores que participarán en la edición 83 de la Mercedes Benz Fashion Week Madrid, que se celebrará en los próximos días en la sede de IFEMA. Esta cita sirvió para que la Reina pudiera conversar sobre los preparativos y novedades relacionadas con el evento, en un ambiente que, según detalló la fuente, se caracterizó por la cercanía de doña Letizia con figuras relevantes del sector.

Entre los asistentes se encontraban, según consignó la publicación, Valentina Suárez-Zuloaga, en calidad de nueva directora creativa de la MBFWM, así como diseñadores reconocidos en el ámbito nacional tales como Hannibal Laguna, Custo Dalmau, Juan Vidal y Miguel Palacio. Este último regresa a la pasarela en esta edición tras varios años sin formar parte de la programación principal, circunstancia que fue saludada con gesto afable por la Reina durante el inicio de la audiencia, de acuerdo con lo reportado.

El medio detalló que, en el contexto de este compromiso institucional, la Reina Letizia optó por rescatar un atuendo que ya había utilizado previamente durante la entrega del Premio Cervantes en abril de 2024. La decisión de reutilizar este vestido cobra relevancia ante el contexto de la cita, ya que elegir una prenda de un diseñador concreto podría interpretarse como un posicionamiento dentro del sector, algo que Letizia ha preferido evitar para mantener la imparcialidad. El vestido, confeccionado en tweed, presenta características particulares: largo midi, falda con vuelo, manga francesa y cuello redondo, además de detalles desflecados en la cintura y en el remate de las mangas. Aunque a simple vista puede parecer gris, integra tonalidades en blanco, negro, azul y malva.

La fuente especificó que la Reina prescindió de bolso y abrigo durante la reunión, adecuada a la localización en el ámbito privado de Zarzuela, y complementó el conjunto únicamente con unos zapatos de tacón bajo en color negro y unos pequeños pendientes de oro, en línea con su estilo habitual en actos de este tipo.

Tal como indicó el medio, desde la proclamación del rey Felipe VI, la Reina Letizia ha acudido personalmente a la llamada ‘pasarela Cibeles’ únicamente en dos ocasiones, pese a que su respaldo al sector de la moda española se ha reflejado en la continuidad de este tipo de audiencias y encuentros institucionales. Su presencia en este tipo de eventos, y sus elecciones de vestuario, suelen estar sujetas a debate público sobre su papel como representante de la moda nacional.

El programa de la Reina Letizia durante esa jornada no se limitó al acto con la representación de la MBFWM. Según informó el medio, tras la audiencia relacionada con el sector de la moda española, mantuvo un encuentro con miembros de la Fundación para el Desarrollo de la Enfermería (FUDEN), así como con el director gerente del Hospital Sant Joan de Déu, Manel del Castillo Rey, y Juan Carrión Tudela, presidente de la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER).

Finalmente, de acuerdo con la información proporcionada, la agenda oficial de la Casa Real contempla para el jueves el viaje de los Reyes a Huelva, donde presidirán el funeral en memoria de las víctimas del accidente de tren ocurrido en Adamuz. La ceremonia tendrá lugar en el Palacio de Deportes ‘Carolina Marín’, donde los monarcas mostrarán su solidaridad con los familiares de los afectados.