Agencias

La presidenta del Parlamento de Bulgaria rechaza ejercer como primera ministra interina hasta las elecciones

Guardar

La presidenta de la Asamblea Nacional de Bulgaria, Raya Nazaryan, ha rechazado la propuesta de ejercer como primera ministra interina hasta las elecciones anticipadas a la vista de que no hay fecha todavía para los comicios, si bien ha descartado que se celebren el 29 de marzo como se había llegado a plantear en algún momento.

Nazaryan se ha reunido este martes a puerta cerrada con la presidenta de Bulgaria, Iliana Yotova, a quien le ha trasladado su decisión. En declaraciones a la prensa, ha explicado que ambas han coincidido en que el primer ministro interino debe ser neutral para garantizar la imparcialidad de las elecciones.

El encuentro ha servido para analizar la lista de candidatos, elaborada en base a las enmiendas constitucionales aprobadas por el Parlamento en 2023. En ella, además del presidente de la Asamblea, se encuentra, entre otros, el gobernador o vicegobernador del Banco Nacional de Bulgaria, o el Defensor del Pueblo.

Además de Nazaryan, algunos más ya han rechazado la propuesta, entre ellos el gobernador del Banco Nacional de Bulgaria, Dimitar Radev, o la Defensor del Pueblo, Velislava Delcheva, según informa el portal de noticias Sofia Globe.

Una vez la presidenta Yotova designe a un nuevo primer ministro interino, este tendrá un semana para conformar un nuevo gabinete tras lo cual deberá fijar una fecha para las elecciones anticipadas, que se celebrarán en un plazo de dos meses.

Nazaryan ha descartado que la fecha electoral sea el 29 de marzo. Yotova, quien asumió hace unos días como nueva presidenta tras la renuncia de Rumen Radev, tiene todavía que reunirse con los posibles candidatos, así como con los líderes de los partidos presentes en la Asamblea, para lo cual no hay cronograma definitivo.

Días antes de anunciar su dimisión, Radev convocó nuevas elecciones parlamentarias --las octavas en cuatro años-- después de que los partidos no llegaran a un acuerdo para formar un nuevo gobierno tras la renuncia del anterior, encabezado por Rosen Zheliazkov, presionado por masivas protestas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Gobierno aprueba la regularización de migrantes y defiende que el Estado "responsable" no mira "hacia otro lado"

Más de 500.000 personas extranjeras en situación irregular podrán obtener permiso de residencia y trabajo tras una nueva medida impulsada por el Ejecutivo, que busca promover integración y derechos, según expresó Elma Saiz en rueda de prensa

El Gobierno aprueba la regularización

Craviotto presenta el documental 'La ruta del primer kayak': "Me vino muy bien, lo necesitaba sin saberlo"

El múltiple medallista español relata cómo la travesía en Groenlandia marcó un punto de inflexión personal, tras una etapa cargada de presión y nervios, al descubrir los orígenes y la esencia más profunda de su disciplina

Craviotto presenta el documental 'La

Argentina prorroga el decreto de emergencia energética nacional hasta el 31 de diciembre de 2027

La administración de Javier Milei decidió extender la vigencia del marco excepcional debido a la demora en las obras de infraestructura, advirtiendo que la provisión de combustible clave continuará dependiendo de importaciones para cubrir los momentos de mayor consumo

Argentina prorroga el decreto de

Vox presume de ser "el único partido" defensor de agricultores tras Mercosur: "Que diga PP por qué les han vendido"

Manuel Gavira critica la reciente alianza entre la Unión Europea y países sudamericanos, señalando que perjudica al sector agrario español, y pide a los trabajadores del campo que exijan explicaciones a los representantes políticos responsables de la medida

Vox presume de ser "el

El grupo logístico UPS gana 4.677 millones de euros en 2025, un 3,6% menos, y eleva el dividendo

UPS reporta un descenso en sus utilidades anualizadas mientras mantiene el reparto a accionistas, prevé inversiones relevantes, anticipa un punto de cambio estratégico para 2026 y destaca mejoras en su red según la consejera delegada Carol Tomé

El grupo logístico UPS gana