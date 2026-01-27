La presidenta del Parlamento de Bulgaria rechaza ejercer como primera ministra interina hasta las elecciones

La presidenta de la Asamblea Nacional de Bulgaria, Raya Nazaryan, ha rechazado la propuesta de ejercer como primera ministra interina hasta las elecciones anticipadas a la vista de que no hay fecha todavía para los comicios, si bien ha descartado que se celebren el 29 de marzo como se había llegado a plantear en algún momento.

Nazaryan se ha reunido este martes a puerta cerrada con la presidenta de Bulgaria, Iliana Yotova, a quien le ha trasladado su decisión. En declaraciones a la prensa, ha explicado que ambas han coincidido en que el primer ministro interino debe ser neutral para garantizar la imparcialidad de las elecciones.

El encuentro ha servido para analizar la lista de candidatos, elaborada en base a las enmiendas constitucionales aprobadas por el Parlamento en 2023. En ella, además del presidente de la Asamblea, se encuentra, entre otros, el gobernador o vicegobernador del Banco Nacional de Bulgaria, o el Defensor del Pueblo.

Además de Nazaryan, algunos más ya han rechazado la propuesta, entre ellos el gobernador del Banco Nacional de Bulgaria, Dimitar Radev, o la Defensor del Pueblo, Velislava Delcheva, según informa el portal de noticias Sofia Globe.

Una vez la presidenta Yotova designe a un nuevo primer ministro interino, este tendrá un semana para conformar un nuevo gabinete tras lo cual deberá fijar una fecha para las elecciones anticipadas, que se celebrarán en un plazo de dos meses.

Nazaryan ha descartado que la fecha electoral sea el 29 de marzo. Yotova, quien asumió hace unos días como nueva presidenta tras la renuncia de Rumen Radev, tiene todavía que reunirse con los posibles candidatos, así como con los líderes de los partidos presentes en la Asamblea, para lo cual no hay cronograma definitivo.

Días antes de anunciar su dimisión, Radev convocó nuevas elecciones parlamentarias --las octavas en cuatro años-- después de que los partidos no llegaran a un acuerdo para formar un nuevo gobierno tras la renuncia del anterior, encabezado por Rosen Zheliazkov, presionado por masivas protestas.