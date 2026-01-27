Agencias

La inflación de Brasil desciende hasta el 4,5% interanual en enero

Guardar

El Índice Nacional de Precios al Consumidor 15 (IPCA-15) de Brasil se situó en el 4,5% interanual en enero, por debajo del 4,56% registrado en el mismo mes del año anterior.

En lo que va de año, la inflación acumula un alza del 0,20%, por encima de la tasa del 0,11% observada en enero del 2025, según los últimos datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

Por divisiones, la salud y cuidado personal experimentó el mayor repunte con un alza de precios del 0,81% en enero, en especial por el encarecimiento de los artículos de higiene personal (1,38%) y de los planes de seguro médico (0,49%).

Otros ámbitos que también han aumentado en enero son la comunicación (0,73%) por la subida del 2,57% de los equipos telefónicos, y los artículos para el hogar (0,43%).

Por otra parte, la vivienda registró un descenso de precios del 0,26% que se debe a una reducción del 2,91% en la electricidad residencial, mientras que el transporte disminuyó un 0,13% en el primer mes del año influenciado por las tarifas aéreas (-8,92%) y las tarifas de autobuses urbanos (-2,79%).

El Banco Central de Brasil decidió en su última reunión sobre política monetaria, celebrada a mediados del mes de diciembre, mantener por cuarta vez consecutiva la tasa básica de interés Selic en el 15% anual.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

China se abre a "enriquecer la cooperación" militar con Rusia

Durante un encuentro virtual, Pekín manifestó su intención de intensificar la relación bilateral en defensa y fortalecer mecanismos de diálogo con Moscú, en un contexto marcado por aniversarios clave de los acuerdos entre ambas naciones asiáticas

China se abre a "enriquecer

Muere una persona en un bombardeo de Israel en Líbano pese al alto el fuego en vigor desde noviembre de 2024

Una ofensiva aérea del Ejército israelí sobre la zona de Tiro dejó al menos un muerto, según fuentes oficiales, tras denunciarse reiteradas violaciones del pacto vigente y nuevas tensiones entre Hezbolá, Israel y el gobierno de Líbano

Muere una persona en un

Corte total del tráfico en la SE-020 por inundaciones y daños en la calzada por la borrasca Joseph

Las autoridades mantienen vigilancia tras el cierre de una vía clave en Sevilla debido al temporal, mientras recomiendan rutas alternativas y máxima precaución, ya que la tormenta ha dejado múltiples incidentes aunque sin víctimas ni daños mayores

Corte total del tráfico en

La adhesión voluntaria para el ERE en las GBU's de Telefónica roza el 70% y se amplía el plazo hasta el jueves

UGT exige evitar ceses obligados para salvaguardar el funcionamiento de las áreas afectadas, mientras sindicatos negocian con la empresa la búsqueda de acuerdos que amortigüen el impacto y defiendan la permanencia laboral en la tecnológica española

La adhesión voluntaria para el

Google permitirá programar reuniones con Gemini en Google Calendar

Google permitirá programar reuniones con