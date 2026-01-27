La favorita para las elecciones de Costa Rica acusa a uno de sus rivales de haberla acosado sexualmente

Laura Fernández, candidata oficialista para las elecciones de este domingo Costa Rica, ha acusado a uno de sus contendientes, Fabricio Alvarado, de haberla "acosado" cuando ella se desempeñaba como asesora en el Parlamento. "Me arrinconó en una oficina con la falsa promesa de regalarme una Biblia", ha relatado.

"Que nos libre Dios de un lobo con piel de oveja (...) En nombre de las mujeres de Costa Rica tengo que alzar la voz. Cuando fui asesora, al igual que muchas más, recibimos acoso de este señor", ha denunciado el lunes por la noche en pleno debate televisado la candidata del Partido Pueblo Soberano (PPSO).

"Comentarios pasados, fotografías, y lo que es más grave, usando el nombre de Dios. Nunca voy a olvidar cuando me arrinconó en una oficina con la falsa promesa de regalarme una Biblia", ha revelado Fernández, clara favorita para imponerse ya en primera vuelta con el 40% de los votos, según las últimas encuestas.

Fernández se ha dirigido a las mujeres de su país a las que ha prometido que "nunca" tendrá miedo de "levantar la voz por justicia", así como por "las miles de costarricenses que han sido víctimas de un montón de cochinos".

El origen del momento más tenso del debate surgió después de que Fernández afeara al candidato de Nueva República su falta de compromiso con los valores tradicionales que tanto defiende. Alvarado le acusó de juego sucio y le recordó que ella fue parte de su equipo en la segunda vuelta de las elecciones de 2018.

"No sé si reír o llorar", ha sido la respuesta de Alvarado una vez fuera del debate organizado por la Universidad Latina y Radio Columbia. "Demuestra que de verdad esta mujer está obsesionada con el poder", ha respondido el candidato en declaraciones al diario 'La Nación'.

"Hoy quedó demostrado de dónde venía la campaña sucia que yo venía diciendo", ha incidido Alvarado, quien, según los sondeos más recientes, cuenta con un 4% de la intención de voto, cifras similares en las que se mueven otros cuatro aspirantes, sin contar con Fernández, clara favorita con el 40% de los apoyos.

Las denuncias de acoso sexual se vuelven a colar así en una campaña electoral en Costa Rica, después de que en las anteriores, se publicara que el ahora presidente, Rodrigo Chaves, fue sancionado durante su etapa en el Banco Mundial tras revelarse varios episodios de acoso sexual contra dos empleadas júnior entre 2008 y 2013.

Chaves minimizó aquello, encuadrándolo todo en una campaña para evitar que ganara las elecciones, como así hizo en segunda vuelta, imponiéndose al expresidente José María Figueres Olsen, quien a su vez hacía frente a las acusaciones de corrupción durante su mandato en la década de 1990.

Hasta 20 candidatos se presentan este domingo para suceder a Chaves, a quien Fernández ya ha prometido un cargo en su próximo gobierno. Ella es una de las cinco mujeres que aparecen en unas papeletas, en las que destacan conocidas figuras de ciclos anteriores, como la ex primera dama Claudia Dobles, o viejos aspirantes como el conservador Fabricio Alvarado.

Fernández, de 39 años, ha apostado por un proyecto continuista, aprovechado la popularidad de un Chaves, que cerrará su etapa con un 60% de aprobación, a pesar de las críticas de un sector del país que advierte de una posible deriva autoritaria, con el Poder Judicial y la Constitución en el punto de mira.