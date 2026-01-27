La CNMC pide a la Liga F ajustar la comercialización de los derechos audiovisuales a la normativa vigente

La revisión realizada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre la propuesta de condiciones para la comercialización de un conjunto de derechos audiovisuales de la Primera División de la Liga Profesional de Fútbol Femenino (LPFF) plantea advertencias precisas sobre la necesidad de ajustar la oferta al marco legal vigente. Según informó la CNMC, el órgano hizo públicas observaciones en relación con los procedimientos y criterios establecidos por la LPFF para la venta en abierto y en régimen no exclusivo, tanto en España como en Andorra, de cuatro partidos de la categoría principal femenina a partir de la temporada 2025-26.

De acuerdo con el comunicado difundido por la CNMC, la emisión en abierto de estos encuentros resulta de un acuerdo entre la LPFF y DAZN, plataforma que desde 2022 posee los derechos de emisión en exclusiva. La intervención de la CNMC responde al artículo 4 del Real Decreto-ley de mayo de 2015, que obliga a los comercializadores de derechos audiovisuales a someter a informe previo del regulador las condiciones ofrecidas al mercado, con el objetivo de preservar la transparencia y la competencia en el sector.

Entre los puntos señalados, la CNMC detalló que la LPFF debe respetar estrictamente las competencias de comercialización conjunta atribuidas por la normativa de 2015 y ajustar la oferta, prestando atención a la condición de productor contemplada en el marco normativo. El regulador también indicó que la LPFF no debe exhibir como propios derechos que no posee ni sugerir la libre disposición sobre derechos que la ley no respalda. Además, recomendó que las obligaciones impuestas a los adjudicatarios resulten adecuadas y sólo aquellas imprescindibles para la correcta comercialización, eliminando cargas que consideró desproporcionadas o sin justificación.

Según la información consignada, la CNMC insistió en la importancia de establecer un procedimiento competitivo y transparente en la adjudicación, poniendo énfasis en los mecanismos de evaluación y la definición de criterios técnico-profesionales. También, el regulador subrayó la conveniencia de evitar la configuración de lotes o modalidades de venta que pudieran propiciar la agrupación excesiva de derechos en una sola entidad, lo que limitaría la competencia. Aunque la comercialización actual es subsidiaria de una fase anterior de comercialización múltiple, la CNMC advirtió sobre el riesgo de concentración.

La CNMC matizó que los informes de este tipo tienen carácter de control preventivo y sirven como guía para garantizar el cumplimiento de los principios de igualdad, no discriminación y libre concurrencia establecidos en la ley. Por tanto, recalcó la importancia de que la LPFF adapte su oferta a los límites fijados en el Real Decreto-ley de 2015, tanto en lo técnico como en lo jurídico, y no extienda sus competencias más allá de las autorizadas.

El medio detalló que la decisión de ofrecer partidos en abierto responde al marco acordado entre la LPFF y el operador DAZN, que en 2022 se hizo con los derechos exclusivos de emisión para la Primera División femenina. No obstante, la apertura de un lote específico para emisión abierta introduce nuevos requisitos de transparencia y competitividad en la adjudicación de los derechos, bajo el escrutinio de la CNMC.

En este contexto, la CNMC reiteró la necesidad de que la LPFF consigne de manera transparente las condiciones técnicas de acceso y mantenga claridad sobre las prerrogativas de los adjudicatarios, así como la procedencia y naturaleza de los derechos ofertados. El organismo insistió en que la aplicación de las obligaciones a los licenciatarios debe obedecer exclusivamente a necesidades objetivas de comercialización y no suponer cargas adicionales que pudieran restringir la competencia o dificultar el acceso.

Por último, la CNMC reiteró la utilidad de su supervisión dentro del régimen regulatorio impuesto por el Real Decreto-ley, como mecanismo de verificación para proteger los principios de concurrencia y transparencia en los procesos de adjudicación y comercialización de derechos audiovisuales vinculados al deporte profesional, en este caso, la Primera División de la Liga Profesional de Fútbol Femenino.