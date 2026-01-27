Agencias

Israel identifica a diez individuos que realizaban "movimientos sospechosos" en la frontera con Jordania

El Ejército de Israel ha informado este martes de que ha identificado a una decena de individuos que realizaban "movimientos sospechosos" en el sur de la frontera con Jordania, pero, aunque en un primer momento había planteado la posibilidad de que se tratara de una infiltración fronteriza, finalmente la ha descartado.

Las Fuerzas de Defensa israelíes (FDI) ha explicado que durante la tarde las tropas "identificaron a unos diez sospechosos que se acercaban al país con movimientos sospechosos y rápidos" a la altura del asentamiento de Paran, en el distrito sur de Israel.

"Numerosas tropas, incluyendo unidades especiales y aeronaves de la Fuerza Aérea, se desplegaron en la zona y realizaron una búsqueda para localizar a los sospechosos. Tras exhaustivas búsquedas y el bloqueo de carreteras, se ha descartado una infiltración en territorio israelí", reza un comunicado.

De esta forma, ha confirmado que "el incidente ha terminado" y que "no hay riesgo de un incidente de seguridad". Cabe mencionar que previamente las autoridades locales habían pedido a los residentes que se quedaran en sus domicilios hasta aclarar lo ocurrido, según recoge el diario 'The Times of Israel'.

