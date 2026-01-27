Israel apaga el reloj de la plaza de los rehenes en Tel Aviv tras la recuperación del último cuerpo de Gaza

Entre los asistentes al acto celebrado en la plaza de los rehenes de Tel Aviv se encontraba Segev Kalfon, uno de los rehenes que logró volver con vida, así como miembros de familias que perdieron a seres queridos tanto durante los ataques del 7 de octubre como en el periodo de cautiverio en Gaza. Este encuentro marcó un momento simbólico tras la reciente recuperación del cuerpo del último rehén israelí que permanecía en poder de Hamás, según detalló Europa Press.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos de Israel organizó este martes una ceremonia en el corazón de Tel Aviv, donde se apagó el cronómetro que registraba ininterrumpidamente el tiempo que los secuestrados permanecieron en manos de Hamás y otras milicias palestinas. Este reloj digital había sumado exactamente 843 días, doce horas, cinco minutos y 59 segundos hasta el momento en que fue detenido, alrededor de las 17:30 horas, en lo que los organizadores consideran el cierre de una etapa marcada por dolor y esperanza.

La plaza, que desde el 7 de octubre de 2023 se transformó en epicentro de vigilia y protesta, sirvió como punto de encuentro para las familias de los secuestrados, ciudadanos israelíes y visitantes de todo el mundo solidarios con la causa. El cronómetro, según describió el Foro a través de un comunicado difundido por Europa Press, fue un símbolo permanente en manifestaciones y reuniones, visible durante jornadas de optimismo y también en circunstancias de sufrimiento. El texto oficial del Foro afirmó: “La icónica plaza de los rehenes ha sido el hogar de las familias de secuestrados y el centro del Foro, un punto de encuentro para innumerables israelíes y personas de todo el mundo que acudieron para apoyar a las familias y acompañarlas durante la lucha. Uno de los símbolos más poderosos de la plaza era el cronómetro. El reloj se convirtió en parte inseparable de la plaza, siempre presente y visible en las manifestaciones, en los momentos de esperanza y en los momentos de profundo dolor”.

Europa Press reportó que la ceremonia se organizó un día después de que el Ejército israelí informara sobre la localización y recuperación de los restos mortales del último rehén, el policía israelí Ran Gvili. Su cuerpo fue hallado en un cementerio del norte de la Franja de Gaza, en una zona identificada como la Línea Amarilla. Este sector corresponde al área de repliegue militar del Ejército de Israel, fijada tras la entrada en vigor del acuerdo de alto el fuego, que inició el 10 de octubre de 2025.

El acto de apagar el reloj visitante de la plaza se realizó como una señal de cierre de un periodo y como reconocimiento tanto a las personas liberadas como a quienes fallecieron en el contexto del conflicto. La plaza, antes considerada el corazón simbólico de las familias de rehenes, concentró numerosas muestras de respaldo y colaboración durante el tiempo que se extendió la crisis.

Europa Press consignó que, en el marco de la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza originada como respuesta a los ataques sufridos por Israel el 7 de octubre de 2023, las cifras de víctimas han alcanzado más de 71.600 palestinos muertos. Las acciones militares y la crisis de los rehenes han provocado un impacto prolongado tanto en la sociedad israelí como en la palestina, quedando reflejado en actos conmemorativos y en la relevancia de símbolos públicos como el cronómetro de la plaza.

Como parte de las actividades de cierre de este episodio, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y Gal Hirsch, principal coordinador para el retorno de rehenes de Gaza, anunciaron la celebración de una rueda de prensa. Según informó Europa Press, el evento está programado para las 21:00 horas en la oficina del jefe de gobierno situada en Jerusalén, y busca ofrecer detalles adicionales y valoraciones oficiales tras la conclusión de la recuperación de rehenes.

A lo largo de este proceso, la movilización de las familias y la atención internacional han mantenido el tema de los rehenes y desaparecidos como un eje central de la agenda social y política de Israel. Los actos desarrollados y la decisión de apagar el cronómetro subrayan el significado adquirido por la plaza de los rehenes como un espacio de memoria colectiva y demanda de justicia para las víctimas y sus allegados. Tal como señaló Europa Press, la ceremonia se percibió como el fin de una etapa que, aunque marcada por el dolor, también estuvo caracterizada por la persistencia del recuerdo y la lucha de los familiares.