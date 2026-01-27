Felcode reúne a sus 'Voluntarios Expertos' de la 19 edición y comienza a preparar el 20 aniversario el programa

El programa de intercambio técnico impulsado por Felcode ha sumado en las últimas dos décadas la participación de más de 300 profesionales en colaboración con administraciones locales de distintos países de Iberoamérica, según detalló la Diputación de Cáceres. Este recorrido de cooperación ha sentado las bases para que en 2026 se proyecte una edición especial con la implicación de 20 voluntarios y un homenaje a quienes han formado parte de la iniciativa desde su origen. La noticia principal surge a raíz del cierre de la evaluación de la decimonovena edición de 'Voluntarios Expertos' y la puesta en marcha de los preparativos para el vigésimo aniversario del programa.

El Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo (Felcode) convocó este martes a los trece voluntarios expertos que tomaron parte en la última edición del programa, cuyo desarrollo transcurrió durante el año 2025 en países como Bolivia, Ecuador, El Salvador, Paraguay y Uruguay, abarcando proyectos relacionados con turismo, recursos hídricos, agroindustria, mantenimiento de infraestructura rural y gestión administrativa local. Según informó la Diputación de Cáceres, tanto el presidente de Felcode y de la Diputación, Miguel Ángel Morales, como miembros de la Junta Directiva, agradecieron la labor desempeñada por este equipo especializado en el fortalecimiento institucional a través del intercambio de conocimientos técnicos.

Durante la jornada, Antonio Fuentes, gerente de Felcode, remarcó que el programa se fundamenta en la cooperación técnica y la participación voluntaria de trabajadores y empleados públicos de administraciones locales y diputaciones, quienes ofrecen su experiencia junto a autoridades y municipios de la región iberoamericana. El medio indicó que esta iniciativa permite que los participantes compartan prácticas y aprendizajes adquiridos con equipos y autoridades de otros países, favoreciendo la transferencia de conocimientos y la mejora de capacidades en sectores estratégicos para el desarrollo local.

En el encuentro, Fuentes indicó que cada año la experiencia se enriquece gracias al intercambio técnico y humano. Del mismo modo, recalcó que la reciente edición brindó a trece voluntarios la oportunidad de actuar sobre el terreno y, al regreso, de reflejar y comunicar los principales aspectos y retos derivados de sus intervenciones. El proceso de evaluación realizado durante la reunión se orientó a identificar logros, dificultades y enseñanzas, con vistas a perfeccionar el modelo de intervención en próximas convocatorias, según publicó la Diputación de Cáceres.

Felcode comenzó la preparación de la edición número veinte del programa, correspondiente a 2026, con la intención de elevar a veinte el número de expertos participantes y de rendir reconocimiento a quienes han contribuido a este esfuerzo conjunto desde sus inicios. El gerente de la entidad avanzó que está previsto organizar un acto conmemorativo donde se resaltará el papel de todos los beneficiarios y actores implicados en el fortalecimiento de administraciones locales iberoamericanas, superando la cifra de 300 técnicos movilizados durante dos décadas de trabajo conjunto.

En cuanto a los proyectos más recientes, el medio destacó las aportaciones puntuales de la 19ª edición. Lorena Gómez Marcos, ingeniera de caminos, realizó una estancia en Paraguay para colaborar en la mejora de la infraestructura vial rural. Al referirse a su experiencia, Gómez subrayó que su trabajo se reflejó en acciones prácticas sobre el terreno, permitiendo que las comunidades beneficiadas constataran avances reales en tiempo limitado. Gómez remarcó que el voluntariado le resultó enriquecedor al percibir la utilidad y el efecto tangible de su labor durante el mes de trabajo.

Por su parte, Juan José Martínez Gómez, que ha participado ya en dos ocasiones en la iniciativa, colaboró en el departamento de Tarija, en Bolivia, aportando conocimientos para la consolidación y capacitación en el cultivo del olivo, así como en posibles cultivos futuros de almendro e higuera. Martínez relató que en esta edición ofreció formación específica en técnicas de poda y análisis de suelo con vistas a potenciar la productividad agrícola y la mejora de la economía de los productores locales. Según consignó la Diputación de Cáceres, el proyecto continúa generando interés en la región y ha abierto la puerta a la exploración de nuevas alternativas productivas.

El acto también contó con la presencia del vicepresidente primero de la Diputación de Badajoz, Juan María Delfa, el diputado de Cooperación Internacional, Ricardo Cabezas, y el secretario del Fondo, Alfonso Beltrán. El presidente Morales, durante su intervención, consideró que la tarea de los voluntarios expertos representa una de las líneas principales de Felcode y enfatizó la importancia de mantener y fortalecer este tipo de programas en el marco de la cooperación internacional entre administraciones locales, destacando la necesidad de continuidad en iniciativas de este perfil según reportó la Diputación de Cáceres.

De acuerdo con los testimonios recogidos por el medio, la diversidad de los destinos y las temáticas abordadas reflejan la amplitud de la estrategia de Felcode, cuyo objetivo es transferir conocimientos técnicos específicos y adaptados a las realidades de cada contexto local. Los proyectos incluyen desde el desarrollo turístico y el acceso al agua hasta el impulso de la agroindustria y la mejora de infraestructuras rurales, siempre en coordinación con instituciones y actores locales de los países participantes.

La próxima edición especial en 2026 pretende también sistematizar los aprendizajes acumulados y facilitar la continuidad de la cooperación entre profesionales españoles e instituciones públicas iberoamericanas. Entre los planes se contempla la visibilización de resultados logrados a lo largo de estas dos décadas y el fortalecimiento de los vínculos entre las distintas comunidades involucradas, según detalló la Diputación de Cáceres.