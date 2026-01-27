Fallece un hombre tras el desprendimiento de una gran roca sobre una vivienda en Es Castell (Menorca)

Los servicios de emergencia rescataron a una mujer de aproximadamente 60 años en estado grave tras quedar atrapada junto a un hombre, quien finalmente perdió la vida, después de un derrumbe ocurrido durante la madrugada en una vivienda situada en la urbanización Cala Sant Esteve, en el municipio de Es Castell, Menorca. El incidente se registró cerca de las 05:27 horas, cuando una roca de grandes dimensiones se desprendió y cayó sobre el inmueble, según reportó Europa Press con base en información proporcionada por fuentes del servicio de emergencias SAMU 061.

De acuerdo con el reporte de SAMU 061 difundido por Europa Press, tras el derrumbe se solicitó la intervención de efectivos del propio servicio de emergencias, bomberos y agentes de la Guardia Civil. Los equipos de rescate y atención sanitaria llegaron a la vivienda ubicada en el número 54 de la citada urbanización, donde localizaron a las dos personas atrapadas bajo la roca, quienes se encontraban en el interior del inmueble al momento del suceso.

El medio Europa Press detalló que el hombre, de unos 65 años, fue hallado sin vida en el lugar. En tanto, la mujer fue extraída de debajo de la roca y recibió atención del personal sanitario, ya que presentaba heridas graves. Tras ser rescatada, fue trasladada al Hospital Mateu Orfila bajo el protocolo denominado Código Politrauma Grave, que se activa ante lesiones múltiples de gravedad.

Según consignó Europa Press, la rápida actuación de los equipos de respuesta fue esencial para rescatar a la víctima sobreviviente y brindarle atención médica inmediata. La presencia de bomberos resultó fundamental en las labores para liberar a las personas del interior del inmueble afectado por el derrumbe. Por su parte, agentes de la Guardia Civil también participaron en el operativo, gestionando la seguridad de la zona y colaborando en las tareas de rescate.

El suceso generó un despliegue coordinado de recursos de emergencia en la urbanización Cala Sant Esteve. Tal como publicó Europa Press, el desprendimiento de la roca se debió a causas que aún se investigan, y las autoridades han iniciado los procedimientos correspondientes para esclarecer las circunstancias exactas que llevaron al colapso del terreno sobre la vivienda.

Según la información recogida por Europa Press, la mujer rescatada se encontraba en estado grave al momento de su ingreso al Hospital Mateu Orfila, donde permanece bajo observación médica y recibiendo tratamiento especializado por las lesiones sufridas en el siniestro.

El fallecimiento del hombre y el estado grave de la mujer rescatan la importancia de las labores de auxilio y la respuesta inmediata de los servicios de emergencia en situaciones donde los derrumbes generan situaciones de alto riesgo para los residentes de la zona. Las autoridades locales continúan evaluando el estado del terreno y del resto de las viviendas cercanas para descartar posibles riesgos adicionales, según puntualizó Europa Press.

El caso ha generado el interés de la comunidad y movilizó a los cuerpos de seguridad, bomberos y servicios médicos, que permanecen en alerta ante eventos similares en áreas con estructuras próximas a formaciones rocosas o terrenos susceptibles a desprendimientos.