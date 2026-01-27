El paro cae en 118.400 personas en 2025 y el empleo marca récord de 22,4 millones, con 605.400 empleos más

El paro bajó en 118.400 personas en 2025, lo que supone un 4,5% menos que en 2024, mientras el empleo creció en 605.400 puestos de trabajo (+2,8%), cerrándose el ejercicio con un nuevo récord de 22.463.300 ocupados y un número de desempleados inferior a los 2,5 millones, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El descenso del paro en 2025 ha sido inferior al de los años 2024 (-265.300 desempleados) y 2023 (-193.400), pero ha superado el registrado en 2022 (-79.900). En el caso de la ocupación, los 605.400 empleos creados en 2025 superan los 468.100 de 2024, pero no los 783.000 de 2023.

Con el retroceso de 2025, el paro acumula cinco años consecutivos de descensos. En lo que respecta al empleo, se encadenan también cinco años de crecimiento tras un 2020, el año del Covid, en el que se destruyeron 622.000 puestos de trabajo.

La tasa de paro se situó al finalizar 2025 en el 9,93%, porcentaje medio punto inferior al de 2024 y su menor nivel desde el primer trimestre de 2008, mientras el número total de desempleados cerró el ejercicio en 2.477.100 personas, su menor cifra desde el segundo trimestre de 2008.

A estas cifras se llegó después de que en el cuarto trimestre de 2025 el paro experimentara una bajada de 136.100 personas (-5,2%), inferior a la de un año antes (-158.600 desempleados), y la ocupación aumentara en 76.200 personas (+0,3%), su mejor registro desde el cuarto trimestre de 2021.

La mayor parte del empleo creado en 2025 lo generó el sector privado, con 555.300 nuevos ocupados, casi el 92% del total, y la gran mayoría, el 95%, fueron puestos de trabajo a tiempo completo, con un incremento de 574.700 personas (+3%), frente a 30.700 nuevos empleos a tiempo parcial (+1%).

Los asalariados con contrato indefinido se incrementaron en casi 547.500 (+3,5%), en contraste con un aumento de trabajadores temporales de 22.400 personas (+0,8%). La tasa de temporalidad es del 12,4% en el sector privado.

"Los datos muestran un mercado laboral más fuerte, más estable, con empleo de mayor calidad, y que sienta una base sólida para seguir ampliando el bienestar de todos los ciudadanos", ha destacado el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en una valoración de la EPA remitida a los medios de comunicación.

Economía ha destacado además que la población activa se situó cerca de los 25 millones de personas al finalizar 2025, tras incrementarse en casi medio millón en el último año, y la tasa de paro juvenil bajó a mínimos desde la crisis financiera al situarse en el 23%.