El Gobierno ubica la sede principal del Consorcio Estatal de Terapias Avanzadas en Majadahonda (Madrid)

El consejo ministerial ha decidido que la nueva infraestructura nacional destinada a impulsar medicamentos innovadores estará coordinada desde Majadahonda mientras la dirección enfocada en investigación científica se ubicará en Barcelona, integrando centros punteros de 14 comunidades autónomas

El consorcio CERTERA contará con la participación de 43 centros de investigación sanitaria distribuidos en 14 comunidades autónomas, de acuerdo con lo informado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Esta red integrará instalaciones de referencia dedicadas a investigación y desarrollo de terapias avanzadas, mientras que la unidad de gestión que garantizará su coordinación estará radicada en Majadahonda, Madrid. Según consignó el medio oficial del Gobierno y detalló la portavoz del Ejecutivo y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, la dirección científica de la nueva infraestructura estatal se instalará en Barcelona.

La decisión de distribuir la estructura del Consorcio Estatal en Red para el Desarrollo de Medicamentos de Terapias Avanzadas (CERTERA) se adoptó tras un proceso que, según explicó la ministra Saiz, buscó la objetividad en la selección de las sedes. Elma Saiz recalcó durante la comparecencia que la apuesta por la territorialidad es clara y que la vocación del consorcio busca fortalecer la cohesión a nivel nacional, además de consolidar el liderazgo de España en participación e inversión pública en el campo de las terapias avanzadas. Tal como publicó la portavoz, "España es líder mundial en terapias avanzadas, participación pública y en inversión pública".

El Consejo de Ministros estableció que la gestión administrativa y operativa del consorcio quedará centralizada en Majadahonda, mientras que Barcelona asumirá la responsabilidad de la dirección científica, agregando así diferentes polos especializados dentro de la estructura estatal, según detalló el Gobierno. CERTERA se establece como una de las medidas incorporadas al componente 17 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dotando al proyecto de un marco estratégico nacional.

Esta infraestructura sanitaria tiene como objetivo ofrecer una red estatal para la investigación, desarrollo y producción de medicamentos de terapia avanzada y otros fármacos innovadores. El Gobierno subrayó la importancia de asegurar la máxima calidad en la fabricación farmacéutica y el cumplimiento de todos los requisitos regulatorios aplicables, en consonancia con los estándares internacionales más exigentes, según informó la ministra Saiz.

El modelo de organización en red elegido para CERTERA implica que los distintos nodos —los centros de investigación sanitaria distribuidos en 14 comunidades autónomas— colaborarán bajo una estructura cooperativa, destinada a abarcar diferentes áreas del desarrollo biotecnológico y farmacéutico. Elma Saiz precisó ante los medios que la sede física servirá exclusivamente para alojar la unidad encargada de gestionar y coordinar el conjunto del consorcio, evitando así la centralización excesiva y fomentando la colaboración entre territorios.

El acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros también dejó constancia de que la vocación de CERTERA es convertirse en una gran infraestructura de carácter estatal puesta al servicio de la salud pública, lo que permitirá acelerar tanto la investigación como la producción eficiente de terapias avanzadas en todo el país, según remarcó la portavoz del Gobierno durante su comparecencia pública.

