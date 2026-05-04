Al menos tres muertos y más de 38 heridos en un accidente con un 'monster truck' en Colombia

Un accidente acaecido este domingo durante un evento de 'monster truck' --vehículo modificado de ruedas gigantes-- en la ciudad colombiana de Popayán, en el sudoeste de Bogotá, capital del país, se ha saldado con al menos tres personas muertas, incluido un menor, y otras 38 heridas, de acuerdo con el balance preliminar de las autoridades.

"Nos duele profundamente el accidente ocurrido en el sector de Boulevard Rose que deja, de manera preliminar, más de 38 personas heridas y tres fallecidos", ha lamentado el alcalde de la urbe, Juan Carlos Muñoz Bravo, en un mensaje publicado en sus redes sociales, en el cual ha remarcado que ya ha sido abierta una investigación que, ha pedido, sea "rigurosa" en aras de que los hechos sean "esclarecidos con total responsabilidad y transparencia".

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Durante el evento, el conductor de uno de esos vehículos de gran tamaño habría perdido el control y colisionado con un espacio en el cual se encontraban varios civiles viendo el espectáculo, según ha precisado el personal de emergencia desplegado en la zona.

Con relación a las víctimas, la Secretaría de Salud ha asegurado estar priorizando la atención, al tiempo que ha señalado que entre los fallecidos se encuentra un menor de edad.

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