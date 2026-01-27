El Gobierno aprueba la creación de la Comisión Nacional para la conmemoración del Centenario de la Generación del 27

El Gobierno ha aprobado este martes el Real Decreto por el que se crea y se regula la Comisión Nacional para la conmemoración del Centenario de la Generación del 27, un "humilde homenaje" a una generación que no fue simplemente un grupo de poetas "brillantes".

Así lo ha anunciado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha destacado que la Generación del 27 representó la culminación de la "llamada Edad de Plata de la cultura española".

"Es un humilde homenaje a una generación que no fue simplemente un grupo de poetas brillantes. Representó la culminación de la llamada Edad de Plata de la cultura española. Un movimiento cultural que resultó fundamental para la visibilización de la mujer en nuestra irrupción en la vida pública y artística gracias al papel de Las Sinsombrero", ha afirmado.

Esta iniciativa nace con el objetivo de impulsar y coordinar actividades a lo largo de todo el país para celebrar esta cita. La ministra ha recordado que artistas como Maruja Mayo, María Zambrano o Rosa Chacel desafiaron las normas sociales de la época y participaron activamente en la renovación cultural de España.

"Siguen siendo, y muy necesario además, fuente de inspiración para nosotras y para el resto de la sociedad casi 100 años después", ha indicado.

El pasado mes de junio, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, impulsó la celebración del Centenario en un acto en el que presentó al equipo y entidades encargadas de la organización y diseño de la celebración. El programa de actividades promovido por el Ministerio de Cultura estará formado por distintos ejes temáticos y contará con un equipo formado por tres comisarias y un comisario que trabajarán de forma colaborativa y transversal en una programación plural, representativa y de proyección internacional.

La Comisión Nacional para la celebración del Centenario de la Generación del 27 estará presidida por el Ministerio de Cultura y la vicepresidencia estará a cargo del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

Además, también formarán parte de ella el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y el Ministerio de Hacienda; Acción Cultural Española (AC/E), el Instituto Cervantes, los Ayuntamientos de Madrid, Sevilla, Granada y Fuente Vaqueros; la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando; la Residencia de Estudiantes, y las fundaciones Federico García Lorca, Gerardo Diego, María Zambrano, Rafael Alberti, y Ortega Marañón; las Universidades de Sevilla, Granada, y la Complutense de Madrid; los Ateneos de Madrid, de Sevilla, y el Ateneo Español de México; la Asociación Clásicas y Modernas por la igualdad en la Cultura, y el Departamento de Culturas Latinoamericanas e Ibéricas de la Universidad de Columbia de Nueva York.