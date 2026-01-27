Agencias

El Gobierno aprueba la creación de la Comisión Nacional para la conmemoración del Centenario de la Generación del 27

Guardar

El Gobierno ha aprobado este martes el Real Decreto por el que se crea y se regula la Comisión Nacional para la conmemoración del Centenario de la Generación del 27, un "humilde homenaje" a una generación que no fue simplemente un grupo de poetas "brillantes".

Así lo ha anunciado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha destacado que la Generación del 27 representó la culminación de la "llamada Edad de Plata de la cultura española".

"Es un humilde homenaje a una generación que no fue simplemente un grupo de poetas brillantes. Representó la culminación de la llamada Edad de Plata de la cultura española. Un movimiento cultural que resultó fundamental para la visibilización de la mujer en nuestra irrupción en la vida pública y artística gracias al papel de Las Sinsombrero", ha afirmado.

Esta iniciativa nace con el objetivo de impulsar y coordinar actividades a lo largo de todo el país para celebrar esta cita. La ministra ha recordado que artistas como Maruja Mayo, María Zambrano o Rosa Chacel desafiaron las normas sociales de la época y participaron activamente en la renovación cultural de España.

"Siguen siendo, y muy necesario además, fuente de inspiración para nosotras y para el resto de la sociedad casi 100 años después", ha indicado.

El pasado mes de junio, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, impulsó la celebración del Centenario en un acto en el que presentó al equipo y entidades encargadas de la organización y diseño de la celebración. El programa de actividades promovido por el Ministerio de Cultura estará formado por distintos ejes temáticos y contará con un equipo formado por tres comisarias y un comisario que trabajarán de forma colaborativa y transversal en una programación plural, representativa y de proyección internacional.

La Comisión Nacional para la celebración del Centenario de la Generación del 27 estará presidida por el Ministerio de Cultura y la vicepresidencia estará a cargo del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

Además, también formarán parte de ella el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y el Ministerio de Hacienda; Acción Cultural Española (AC/E), el Instituto Cervantes, los Ayuntamientos de Madrid, Sevilla, Granada y Fuente Vaqueros; la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando; la Residencia de Estudiantes, y las fundaciones Federico García Lorca, Gerardo Diego, María Zambrano, Rafael Alberti, y Ortega Marañón; las Universidades de Sevilla, Granada, y la Complutense de Madrid; los Ateneos de Madrid, de Sevilla, y el Ateneo Español de México; la Asociación Clásicas y Modernas por la igualdad en la Cultura, y el Departamento de Culturas Latinoamericanas e Ibéricas de la Universidad de Columbia de Nueva York.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

SEMI reivindica el papel protagonista del médico internista en las enfermedades autoinmunes sistémicas y minoritarias

Expertos subrayan que los especialistas en Medicina Interna son quienes cuentan con mayor formación para identificar y tratar patologías inflamatorias complejas, insistiendo en que la atención de estos pacientes debe coordinarse desde una visión global y altamente especializada

Infobae

Julio Iglesias seguirá siendo Hijo Predilecto de Madrid por no existir condena legal firme

El pleno del Ayuntamiento rechazó la revocación del reconocimiento al artista pese a la propuesta de Más Madrid, con la argumentación de que solo una resolución judicial definitiva justificaría la retirada del galardón según la normativa municipal

Julio Iglesias seguirá siendo Hijo

Nico González: "No puedo recomendar nada a Julián Álvarez, son rachas y va a salir"

Nico González subraya que Julián Álvarez superará el bajón sin consejos, destaca que el Atlético debe mantener la calma y enfocarse en el triunfo ante Bodo/Glimt, asegurando que el equipo confía en revertir la situación actual

Nico González: "No puedo recomendar

Chevron confirma que está "preparada" para seguir aportando su experiencia a Venezuela

La compañía estadounidense reafirma su compromiso con el desarrollo nacional al señalar que continuará con sus operaciones energéticas, destacando la cooperación con socios locales pese al tenso panorama político y los cambios en la legislación del sector

Chevron confirma que está "preparada"

El alcalde de Milán critica posible presencia de agentes del ICE en los Juegos de Invierno: "No son bienvenidos"

Tras la controversia generada en Italia por la posible participación de oficiales estadounidenses durante la ceremonia de inauguración, varios líderes políticos exigen que el gobierno italiano rechace su presencia tras recientes incidentes mortales atribuidos a esa fuerza en Estados Unidos

El alcalde de Milán critica