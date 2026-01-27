Agencias

El euro cotiza en máximos desde 2021 frente al dólar

La moneda única europea supera su registro más alto en casi tres años frente a la divisa estadounidense, impulsada por la expectativa de nuevas decisiones de la Reserva Federal y el creciente interés de inversores en activos considerados refugio

Los analistas del banco ING señalaron que, a pesar del dato poco convincente del indicador Ifo publicado el lunes, "parece que hay muchos inversores que buscan una ruptura al alza" del cruce euro/dólar. Sobre esta base, la atención de los mercados se ha centrado en la cotización del euro, que este martes consolidó niveles superiores a los 1,19 dólares, lo que representa máximos ante la divisa estadounidense que no se veían desde junio de 2021.

Tal como informó el medio consultado, la moneda común europea se revalorizó un 0,43% en la jornada en referencia al cierre previo y se ubicó en 1,1939 dólares por unidad. Según publicó la fuente, este avance llega justamente en la antesala de la decisión sobre los tipos de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos, lo que incrementa la vigilancia sobre la relación euro/dólar y sus movimientos futuros.

De acuerdo con el análisis de ING, el titubeante resultado del Ifo —un reporte económico relevante en la eurozona— se consideró una oportunidad desaprovechada para que Europa consolidara su atractivo respecto a los flujos de capital que se están alejando de Estados Unidos. Sin embargo, detalló el medio, el euro ha logrado posicionarse por encima de los 1,1910/20, un rango que los especialistas interpretan como barrera técnica clave, y prevén que podría romperse si la tendencia se mantiene.

En lo que va del año, la moneda europea ha acumulado un incremento de casi el 2% en su cotización frente al dólar estadounidense, reflejando la preferencia de los inversores por abandonar activos ligados a la economía norteamericana. Según reportó el medio, esta dinámica, apodada como 'Sell America' o 'Vender EEUU', ha cobrado fuerza por la percepción de políticas erráticas durante la administración del presidente Donald Trump, lo que provoca que los operadores financieros busquen refugio en alternativas más estables.

Este contexto de mayor aversión al riesgo aparece ligado también al comportamiento de los denominados activos refugio, especialmente los metales preciosos. El medio consignó que el oro sobrepasó durante la jornada del lunes por primera vez el umbral de 5.000 dólares por onza troy y llegó a un récord de 5.111 dólares, aunque el martes su precio se mantuvo por debajo de los 5.100 dólares. El interés por este tipo de activos suele recrudecerse en periodos de incertidumbre geopolítica, volatilidad cambiaria o dudas respecto de las políticas económicas en Estados Unidos.

El seguimiento al euro respecto al dólar y al comportamiento de los metales preciosos permanece bajo la mira de los mercados globales a la espera de definiciones de la Reserva Federal. Según consignó la fuente, el resultado de la reunión de política monetaria podría incidir directamente sobre la dirección de ambas monedas en el corto plazo, en función de si la autoridad monetaria estadounidense opta por mantener, subir o flexibilizar sus tipos de interés.

La evolución del cruce euro/dólar es considerada un termómetro financiero de las preferencias internacionales de inversión y de los efectos de las estrategias económicas de las principales potencias. Analistas citados por el medio destacaron que la prolongación del movimiento alcista del euro podría estimular una reconfiguración de los flujos globales de capital si se sostiene el interés por activos considerados refugio frente a las incertidumbres en Estados Unidos.

