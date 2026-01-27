El Ejército de Israel identifica una infiltración en la frontera con Jordania

El Ejército de Israel ha anunciado este martes que ha identificado una infiltración en el sur de la frontera con Jordania, por lo que está llevando a cabo labores de búsqueda de sospechosos en la zona, sin que haya más detalles al respecto por el momento.

Las Fuerzas de Defensa israelíes (FDI) han señalado a través de un breve comunicado publicado en redes sociales que la supuesta infiltración ha tenido lugar en las proximidades del asentamiento de Paran, en el distrito sur de Israel.

"Las tropas están realizando búsquedas exhaustivas y bloqueando carreteras en la zona para localizar a los sospechosos", ha informado. Durante el incidente, las autoridades locales han pedido a los residentes que se queden en sus domicilios hasta aclarar lo ocurrido, según recoge el diario 'The Times of Israel'.