Agencias

El Ejército de Israel identifica una infiltración en la frontera con Jordania

Guardar

El Ejército de Israel ha anunciado este martes que ha identificado una infiltración en el sur de la frontera con Jordania, por lo que está llevando a cabo labores de búsqueda de sospechosos en la zona, sin que haya más detalles al respecto por el momento.

Las Fuerzas de Defensa israelíes (FDI) han señalado a través de un breve comunicado publicado en redes sociales que la supuesta infiltración ha tenido lugar en las proximidades del asentamiento de Paran, en el distrito sur de Israel.

"Las tropas están realizando búsquedas exhaustivas y bloqueando carreteras en la zona para localizar a los sospechosos", ha informado. Durante el incidente, las autoridades locales han pedido a los residentes que se queden en sus domicilios hasta aclarar lo ocurrido, según recoge el diario 'The Times of Israel'.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Previa del Bayer Leverkusen - Villarreal CF

El conjunto alemán busca asegurar el pase al playoff ante un rival español que aún no ha celebrado triunfos en el torneo, ambos llegan con dudas, novedades en las alineaciones y urgencia de cambiar el rumbo en la Champions

Previa del Bayer Leverkusen -

España llevará cinco deportistas a los Juegos Paralímpicos de Invierno y con Audrey Pascual como gran baza

Cinco representantes nacionales, todos debutantes, buscarán el éxito en Milán y Cortina d’Ampezzo compitiendo en esquí alpino, snowboard, esquí de fondo y biatlón, acompañados por un equipo de especialistas y con históricas expectativas de medalla

España llevará cinco deportistas a

Ucrania afirma que Orbán es una "amenaza" para Hungría y advierte de que responderá a las "hostilidades"

Ucrania afirma que Orbán es

Leticia Díaz y Roberto García Corona (Vox) moderan un coloquio con dos expatriados venezolanos en Torrelavega

La Asociación Hispanidad Libre de Torrelavega invita a una charla abierta sobre los retos críticos de Venezuela, donde dos residentes compartirán experiencias personales y analizarán posibles soluciones en busca de un cambio democrático, según anunciaron los organizadores

Leticia Díaz y Roberto García

El Reloj del Juicio Final se acerca más que nunca al Apocalipsis por la amenaza nuclear, la IA o el cambio climático

A solo 85 segundos de la medianoche según el Boletín de los Científicos Atómicos, expertos advierten que la humanidad enfrenta riesgos crecientes y demandan acuerdos globales para frenar armas nucleares, inteligencia artificial y crisis ambientales

El Reloj del Juicio Final