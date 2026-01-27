El Ayuntamiento mexicano de Tepetlaoxtoc ratifica su hermanamiento con el municipio riojano de Clavijo

Un obelisco fue develado en Tepetlaoxtoc como testimonio del hermanamiento entre el municipio mexicano y la localidad española de Clavijo, constituyendo un símbolo de la colaboración institucional para fortalecer vínculos históricos y tradiciones culturales. Según reportó el medio, la ceremonia reunió a funcionarios de ambas comunidades y una importante asistencia de público, en el contexto de los festejos en honor a San Pablo Apóstol.

Tal como publicó el medio, la presidenta municipal de Tepetlaoxtoc, Diana Morales, junto al alcalde de Clavijo y presidente de la Comisión de Cultura y Patrimonio de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Muro, formalizaron la ratificación del acuerdo de hermanamiento con la firma de un nuevo documento bilateral. Morales resaltó durante el acto el patrimonio cultural de Tepetlaoxtoc, caracterizado por tradiciones de raíz prehispánica que han persistido desde la época colonial hasta el periodo conocido como 'México Libre'.

Durante las intervenciones, Pedro Muro subrayó el valor de mantener relaciones que refuercen la identidad y el folclore compartido entre Tepetlaoxtoc y Clavijo. El medio detalló que la consolidación de este pacto se enlaza con la visita previa de autoridades mexicanas a Clavijo en diciembre de 2024, evento en el que ambos alcaldes suscribieron una declaración para asegurar la continuidad de estos lazos históricos y culturales.

Entre los aspectos culturales destacados en la jornada se encuentra la celebración anual de la 'Danza de Los Santiagos' en Tepetlaoxtoc. Según informó el medio, este baile típico, de origen charro, se realiza dos veces al año en las festividades de San Sebastián y Santiago. La Danza de Los Santiagos, cuya duración se extiende por unas 8 horas, representa la 'Batalla de Clavijo' y alude al tributo conocido como la entrega de las cien doncellas. Este folclore local recibió en 2017 el reconocimiento de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, un aspecto subrayado durante la ceremonia.

La cita protocolaria incluyó un recorrido hasta el Eremitorio de Betanzos, donde representantes de ambos ayuntamientos participaron en la entrega de reconocimientos y se llevó a cabo una nueva presentación de la Danza de Los Santiagos, como relató el medio. En la ceremonia participaron, además de Morales y Muro, otras autoridades locales e integrantes de la comunidad, quienes asistieron tras una homilía dedicada a San Pablo Apóstol, reforzando así el marco religioso y cultural del encuentro.

De acuerdo con la información brindada por el medio, este hermanamiento institucional integra no solo el intercambio simbólico plasmado en monumentos y eventos, sino también la voluntad expresa de ambas localidades de proteger y difundir prácticas culturales que han sido reconocidas internacionalmente. El acto refuerza un recorrido en el que visitas bilaterales, acuerdos formales y desarrollo de actividades conjuntas sostienen la relación entre Tepetlaoxtoc y Clavijo.