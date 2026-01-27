EEUU pide a los talibán el fin de la "diplomacia de rehenes" y liberar a todos los estadounidenses detenidos

Las autoridades de Estados Unidos han pedido este martes a los talibán poner fin a la "diplomacia de rehenes" y liberar "de forma inmediata" a "todos los estadounidenses detenidos" en Afganistán, una condición que Washington ve fundamental para lograr un acercamiento entre los dos países.

Un portavoz del Departamento de Estado ha indicado en declaraciones a Europa Press que Estados Unidos "ya ha abordado directamente la cuestión de la detención de ciudadanos estadounidenses con los talibán", un diálogo en el que el país norteamericano "ha dejado claro que todos ellos deben ser liberados antes de abrir la puerta a unas relaciones constructivas con Estados Unidos".

"Queremos pedir a todos los estadounidenses que no viajen a Afganistán. Los talibán han estado deteniendo estadounidenses durante años y el Gobierno no puede garantizar su seguridad", ha indicado el portavoz, sin dar más detalles sobre las conversaciones mantenidas sobre este asunto con las autoridades afganas.

Esto se produce después de que los talibán hayan expresado su disposición a poner en libertad a dos "prisioneros estadounidenses" retenidos en el país a cambio de la excarcelación de un ciudadano afgano que se encuentra actualmente en Guantánamo.

"Queremos que estos dos detenidos estadounidenses sean liberados y, al mismo tiempo, que se aclare el destino de nuestro detenido en Guantánamo", ha señalado el portavoz de los talibán, Zabilulá Mujahid, en una entrevista con el diario estadounidense 'The New York Times'. "Nuestro prisionero debe ser liberado", ha apuntado, en la que supone la primera demanda de este tipo por parte de las autoridades afganas.

Sin embargo, la Administración del presidente Donald Trump ha afirmado que este intercambio debería incluir un tercer detenido estadounidense, Mahmood Habibi, que según datos del FBI fue arrestado en Afganistán en 2022. Estas negociaciones, que se habrían estado sucediendo durante meses, se enmarcan en las promesas del propio Trump, que sitúa como requisito fundamental esta liberación para impulsar cualquier tipo de acercamiento con los talibán.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Afganistán, Amir Khan Muttaqi, ha hecho hincapié en que ningún prisionero estadounidense está detenido "con fines concretos". "Apoyamos encontrar una solución a este problema lo antes posible", ha apuntado, también en declaraciones a este diario. "Nunca arrestamos a nadie para negociar con su país. Queremos avances en todos los ámbitos con Estados Unidos", ha afirmado, al tiempo que ha hecho referencia a la reapertura de la Embajada de Estados Unidos en Kabul y el fortalecimiento de la cooperación en materia de seguridad.

NUEVO 'IMPASSE'

A pesar de que durante el último año han sido liberados cinco estadounidenses detenidos, las conversaciones se han vuelto a estancar en relación con los restantes, según han informado al citado periódico fuentes cercanas a las negociaciones. En este sentido, las autoridades afganas insisten en que la liberación del último preso afgano --Muhamad Rahim-- debe formar parte de un futuro acuerdo.

Mientras los talibán tratan de hacerse con el reconocimiento del Gobierno estadounidense, Washington sigue acusando a Kabul de hacer uso de una práctica basada en la "diplomacia de rehenes".

De momento, todo apunta a que las negociaciones se encuentran en un 'impasse' a medida que la Administración Trump exige la liberación de los tres estadounidenses. Las nuevas autoridades afganas, instauradas por los talibán 20 años después de ser expulsados del poder en la invasión encabezada por Estados Unidos tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, no han logrado hasta ahora el reconocimiento de Washington ni de la inmensa mayoría de la comunidad internacional, algo que hasta ahora solo ha hecho Rusia.

No obstante, los talibán han expresado en varias ocasiones su interés por normalizar relaciones con Washington. Una de estas primeras señales de acercamiento tuvo el año pasado, cuando el ministro de Exteriores de Afganistán recibió en Kabul al enviado especial de la Administración Trump para negociar la liberación de presos estadounidenses en el exterior, Adam Boehler.