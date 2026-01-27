EEUU denuncia el "acto atroz de antisemitismo" en el cementerio judío de Les Corts

El rabino Yehuda Kaploun, quien actúa como enviado especial para Combatir el Antisemitismo del Departamento de Estado de Estados Unidos, expresó su reconocimiento hacia la policía local por su actuación tras la profanación que tuvo lugar en el cementerio judío de Les Corts, en Barcelona, y destacó que las autoridades aseguraron que persiguen activamente llevar a los responsables ante los tribunales. Según informó Europa Press, Kaploun dirigió un mensaje de apoyo a la comunidad judía de Barcelona luego de que varias tumbas resultaran dañadas en un ataque que describió como un “acto atroz de antisemitismo”.

El mismo funcionario estadounidense remarcó su indignación frente a los hechos al declarar: “Estoy indignado por la profanación de un cementerio judío en Barcelona. Se trata de un acto atroz de antisemitismo destinado a intimidar a las comunidades judías y socavar la libertad religiosa”. Además, instó a las autoridades competentes a que “identifiquen rápidamente a los autores y les hagan rendir cuentas”, según consignó Europa Press.

A raíz del ataque, la Embajada de Estados Unidos en España transmitió de forma pública su “indignación” y condenó el episodio, que catalogó como un ataque vandálico contra tumbas en el cementerio judío de Les Corts. Para el Departamento de Estado, este incidente representa una vulneración directa de la libertad religiosa y un intento de intimidación hacia las comunidades judías, según detalló Europa Press.

Las fuerzas del orden locales recibieron el reconocimiento del enviado estadounidense, quien, según Europa Press, destacó que los agentes comunicaron que se encuentran trabajando activamente para identificar y detener a quienes perpetraron los hechos. Kaploun subrayó la importancia de que se preserve el respeto por los espacios religiosos y de luto, y llamó a una respuesta firme frente a actos que “atentan contra la convivencia”.

El Ayuntamiento de Barcelona también fijó postura mediante un comunicado, calificando el ataque como “intolerable” y advirtiendo que estos hechos suponen una ofensa “contra la dignidad de los difuntos, el respeto debido a los espacios de duelo y la convivencia”, tal como publicó Europa Press. La administración de la ciudad se sumó a las voces que exigen el esclarecimiento de los hechos y la aplicación de la ley a los responsables.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, condenó públicamente el atentado. En palabras reproducidas por Europa Press, Collboni argumentó: “El odio no tiene cabida en una Barcelona plural y respetuosa”, haciendo referencia al compromiso de las autoridades municipales con la tolerancia y la diversidad religiosa.

Europa Press reportó que el ataque suscitó muestras de solidaridad tanto del ámbito local como internacional, reforzando el llamado a proteger los lugares de culto y a garantizar la seguridad de las minorías religiosas. Kaploun, en su rol de enviado especial, reiteró el compromiso de Estados Unidos para combatir el antisemitismo y apoyar a las víctimas de estos incidentes.

La policía de Barcelona, de acuerdo con lo informado por Europa Press, continúa las investigaciones para dar con los responsables del ataque, mientras diversas autoridades y organizaciones de la ciudad han mostrado su apoyo a la comunidad judía afectada y han reclamado una respuesta institucional firme ante estos acontecimientos.