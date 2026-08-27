Pakistán inicia la investigación del incendio en un hospital en el que murieron 14 bebés

Guardar

Islamabad, 27 de ago. (EFE).- El Gobierno de Pakistán comenzó este jueves a interrogar al personal de uno de los principales hospitales de Islamabad, un día después de que 14 recién nacidos fallecieran en la unidad de maternidad.

"El equipo visitó el lugar y tomó declaración al personal del hospital, a los testigos, a los equipos de seguridad y a las familias", declaró hoy a EFE la portavoz del Instituto de Ciencias Médicas de Pakistán (PIMS), Aneeza Jalil.

PUBLICIDAD

El fuego se desató el miércoles por la mañana en el tercer piso de la sala de salud maternal e infantil del hospital público más grande de la capital. Según la investigación preliminar, las llamas se originaron por un cortocircuito eléctrico, añadió Jalil a EFE.

La comisión investigadora, encabezada por el secretario federal retirado Shahid Khan, deberá presentar sus primeras recomendaciones en 48 horas y un informe completo en cinco días. El acceso de los medios al área afectada se restringió mientras el equipo tomaba declaraciones a empleados, seguridad, testigos y familiares.

PUBLICIDAD

Los padres y el público exigen respuestas ante los informes de graves negligencias. Presuntamente, la puerta de la unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN) estaba cerrada con llave y no había personal de guardia cuando comenzó el incendio.

La tragedia ha desencadenado revisiones urgentes de las normas de seguridad y equipos de extinción en hospitales de todo el país. Las provincias de Pendjab, Khyber Pakhtunkhwa y Sindh ordenaron evaluaciones inmediatas en sus centros de salud.

El organismo de las Naciones Unidas para la infancia, UNICEF, se declaró consternado por las muertes y pidió una revisión urgente y el fortalecimiento de las normas de prevención de incendios y seguridad en las instalaciones de salud.

En enero, más de 65 personas murieron en el incendio de un centro comercial en Karachi. En esa misma ciudad, otro siniestro dejó 11 muertos en 2023. Además, el Sunday Bazaar H-9 de Islamabad ha registrado al menos cinco grandes incendios desde 2017. EFE

PUBLICIDAD