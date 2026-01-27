Detenidas tres personas por planear un atentado contra una Embajada en Bakú en nombre de Estado Islámico

La operación de las fuerzas de seguridad azerbaiyanas se llevó a cabo justo cuando los sospechosos se aproximaban al entorno de una sede diplomática extranjera en Bakú, informó el Servicio Estatal de Seguridad a través de un comunicado recogido por Europa Press. Los arrestados, todos ciudadanos de Azerbaiyán, estaban presuntamente planeando cometer un atentado en nombre de la organización yihadista Estado Islámico, específicamente bajo instrucciones de su facción en Asia central conocida como Estado Islámico Provincia de Jorasán (ISKP).

De acuerdo con Europa Press, los detenidos fueron identificados como Guliyev Ilgar Ilham, con el alias 'Abú Zar al Muhayir'; Piriyev Amin Elshad, conocido como 'Abdurashid'; y Alizade Elvin Sanan, apodado 'Abderramán al Azeri'. Los tres hombres, según detalló el organismo de seguridad citado por ese medio, habrían consolidado vínculos con miembros de la organización yihadista y obtenido los materiales destinados al ataque que, según la acusación, buscaba justificarse en causas de hostilidad religiosa. La autoridad, no obstante, evitó revelar cuál era la embajada que habría sido el objetivo de la supuesta acción.

El organismo de seguridad estatal reiteró, según lo publicado por Europa Press, que los implicados “entablaron relaciones delictivas” con integrantes de ISKP para coordinar la preparación del acto. Los cargos contra los tres detenidos incluyen la preparación de un acto terrorista motivado por hostilidad religiosa, el acuerdo con otros individuos para este propósito y la utilización de objetos como armas, según se comunicó oficialmente.

Los agentes de la Seguridad del Estado de Azerbaiyán los arrestaron justo en el momento en que se aproximaban a la zona donde se localiza la embajada objetivo de sus supuestos planes. Tras la detención, Europa Press reportó que las investigaciones permanecen abiertas y que se contemplan procedimientos judiciales contra los sospechosos en el marco de la legislación nacional de antiterrorismo.

En cuanto a la célula identificada como coordinadora o inspiradora de estos hechos, Europa Press indicó que el Estado Islámico Provincia de Jorasán ha asumido la responsabilidad de diversos atentados en el sur y centro de Asia en años recientes, especialmente en Afganistán y Pakistán. Entre los ataques más recientes atribuidos a esta facción destaca el ataque perpetrado en marzo de 2024 en una sala de conciertos de Moscú, capital de Rusia, donde murieron más de 140 personas, evento que fue reivindicado por el ISKP.

El Servicio Estatal de Seguridad no ofreció detalles sobre la operativa específica que permitió detectar y neutralizar los preparativos de los presuntos autores, aunque resaltó, según Europa Press, que la actuación policial se produjo tras identificar la intención concreta de consumar el atentado contra la representación diplomática. Tampoco se precisó la naturaleza de los materiales incautados ni la secuencia de contactos mantenidos por los tres sospechosos a lo largo de su colaboración con el grupo yihadista.

El caso se inscribe en el contexto de creciente vigilancia y cooperación internacional para prevenir acciones terroristas en la región del Cáucaso y Asia central. Las autoridades han enfatizado, según describe Europa Press, el carácter transnacional de la amenaza, dada la capacidad de ISKP para establecer contactos, proveer recursos y coordinar acciones más allá de las fronteras de los países donde actúa con mayor presencia.

La identificación de los alias de los detenidos refleja la práctica extendida de los grupos yihadistas de adoptar nombres en clave asociados a su militancia, según detalló el organismo estatal y recogió Europa Press. Los alias y las conexiones internacionales evidencian la dimensión global de la amenaza y complejidad de las redes implicadas en actividades extremistas.

Por el momento, el desarrollo de las investigaciones judiciales y policiales se mantiene abierto, según reportó Europa Press, sin que se haya confirmado la existencia de nuevos sospechosos vinculados directamente con la célula desarticulada ni la implicación de otras personas en Azerbaiyán o el extranjero. La embajada objetivo del supuesto ataque tampoco se ha identificado oficialmente, siguiendo la política habitual de discreción en materia de seguridad diplomática.