Crónica del Paris Basketball - Real Madrid: 98-92

Jared Rhoden resultó determinante durante los instantes finales del encuentro realizado en París, marcando la diferencia desde la línea de tiros libres y resolviendo una posesión clave en los últimos minutos. Así se definió la victoria de Paris Basketball sobre Real Madrid con marcador de 98-92, resultado que puso fin a una seguidilla de ocho triunfos consecutivos del conjunto madrileño entre todas las competencias. Según informó el medio original, el encuentro se disputó este martes en el Adidas Arena y correspondió a la jornada 25 de la fase regular de la Euroliga. El equipo anfitrión, dirigido por Francesco Tabellini, consolidó el triunfo gracias al desempeño de Nadir Hifi y la eficacia colectiva en el cierre, mientras el Real Madrid no logró capitalizar sus oportunidades y acumuló pérdidas en momentos decisivos.

El medio consignó que durante los primeros minutos, ambos equipos ofrecieron un inicio con escaso ritmo, acentuado por una pausa arbitral para revisar una acción sin consecuencias. Después del triple de Chuma Okeke que puso al Real Madrid cinco puntos arriba (8-13), Paris Basketball reaccionó por medio de Nadir Hifi y revirtió la desventaja, llevando el marcador a 24-18 al concluir el primer parcial. En esa fase, los locales no cometieron pérdidas de balón, elemento que favoreció su control del juego ante un rival que se mostró errático pese a la intimidación defensiva de Walter Tavares. Jared Rhoden, con dos faltas personales tempranas, se posicionó como figura ofensiva, contribuyendo al despegue local hasta alcanzar un margen de 29-20.

Durante el segundo cuarto, el Real Madrid enfrentó complicaciones para organizar su ofensiva tras el relevo de Tavares y el ingreso de Usman Garuba, quien no logró equilibrar el juego interior. Sergio Llull asumió el rol habitual como escolta, pero la puntería del equipo seguía floja desde la línea de tiros libres. A pesar de utilizar como recurso la energía de Trey Lyles y la aparición esporádica de David Krämer, el plantel dirigido por Sergio Scariolo no conseguía estabilizarse. Paris Basketball incrementó la diferencia con Amath M'Baye sumando puntos en posiciones favorables, aunque Real Madrid recortó distancias impulsado por Andrés Feliz y las acciones en la pintura de Tavares y el propio Okeke. El medio detalló que un triple de Justin Robinson, sumado a errores en las últimas posesiones blancas, cerró la primera mitad con un 50-42 favorable a los locales.

En la reanudación, Yakuba Ouattara extendió la ventaja parisina, pero el Real Madrid encontró respuestas desde el perímetro con Facundo Campazzo y Mario Hezonja, lo que forzó a Tabellini a solicitar un tiempo muerto tras un parcial ajustado de 59-55. Hifi respondió con un triple desde el lateral, manteniendo el margen de diez puntos a favor de los franceses. Feliz siguió aportando en ataque y Rhoden se mantuvo como pieza clave para frenar el intento de remontada visitante. Al finalizar el tercer cuarto, el tablero reflejó un 75-66 a favor del Paris Basketball.

Durante el último periodo, la rotación de jugadores por parte de ambos equipos resultó determinante. Real Madrid apostó por el ímpetu de Lyles, mientras que Garuba y Tavares alternaban descansos y minutos en cancha. La defensa local consiguió neutralizar a los titulares blancos, quienes además sufrieron pérdidas imprevistas que condicionaron sus ataques. Pese a empalmar una racha de tres triples, que redujo la desventaja a tan solo cuatro puntos (86-82) con poco más de cuatro minutos por jugarse, un fallo técnico pitado a Scariolo sumó tensión al cierre.

Tal como reportó la fuente original, el desenlace incluyó una sucesión de jugadas de alto voltaje: Hezonja y Lyles acercaron al Real Madrid hasta el 89-87, y después de una falla de Lamar Stevens en el equipo francés, Andrés Feliz puso en ventaja a los españoles con un triple. La reacción fue inmediata, cuando Hifi igualó y añadió un tiro libre adicional tras recibir falta de Tavares. Hezonja recibió un tapón de Mouhamed Faye y Rhoden volvió a aportar desde la media distancia, a falta de poco más de 30 segundos. Después de un tiempo muerto solicitado por Scariolo, el propio Hezonja acertó una bandeja, aunque Rhoden obtuvo dos tiros libres por infracción de Feliz, colocando nuevamente a su equipo al frente de manera definitiva.

El resultado del duelo dejó a Real Madrid con registro de 16 victorias y 9 derrotas en la Euroliga, al tiempo que Paris Basketball mejoró hasta las 8 victorias por 16 derrotas, manteniendo un partido pendiente. El medio detalló las actuaciones individuales, resaltando a Lyles con 21 puntos en el equipo visitante y a Hifi, máximo anotador local con 21 unidades. Rhoden sumó 15 puntos para el Paris y Mario Hezonja concluyó con 16 para la escuadra española.

Según publicó la fuente, los parciales por cuartos fueron 24-18, 26-24, 25-24 y 23-26. La planilla oficial indicó además que el único jugador eliminado por acumulación de faltas fue Andrés Feliz, del Real Madrid. Entre los 7.871 espectadores presentes en el Adidas Arena, la victoria local significó un impulso para los dirigidos por Tabellini, mientras que Real Madrid tendrá que corregir los errores de manejo de balón y la falta de acierto en momentos clave si pretende afianzar su condición en la parte alta de la Euroliga.