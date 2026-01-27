Crecen las críticas en el Partido Republicano a las políticas migratorias de Trump tras la crisis en Minnesota

La retirada del abogado conservador Chris Madel de la carrera a gobernador de Minnesota, tras la operación Metro Surge destinada a la detención de inmigrantes indocumentados, marca un punto de inflexión en el debate interno del Partido Republicano sobre la política migratoria federal. Según informó el medio que suministró los antecedentes, la decisión del exaspirante responde a las consecuencias que la citada operación ha tenido en la percepción de seguridad pública, manifestando que las acciones del gobierno han sobrepasado el objetivo de enfrentar amenazas reales, sembrando incertidumbre entre los ciudadanos, “en particular los de color”, quienes, en sus palabras, viven con temor y recurren a portar documentos para acreditar su nacionalidad.

El medio detalló que las muertes de Alex Pretti, enfermero estadounidense de 37 años, y Renee Good, también ciudadana nacional, durante intervenciones de agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) respectivamente, han desencadenado protestas masivas no solo en Minnesota, sino en otras regiones de Estados Unidos. Crece la presión pública y política por esclarecer los hechos y exigir transparencia en el actuar de las fuerzas federales desplegadas bajo la administración de Donald Trump.

De acuerdo con lo publicado, las críticas no solo provienen del ámbito social o de los sectores demócratas, sino que se han instalado abiertamente dentro del Partido Republicano. Decenas de representantes, legisladores y senadores han expresado públicamente su desacuerdo con la dirección adoptada por la Casa Blanca desde el inicio de la crisis que ha impactado la confianza ciudadana en organismos federales como el ICE. Kevin Stitt, gobernador de Oklahoma, manifestó, según consignó el medio, que, aunque apoya el envío del “zar de las fronteras”, Tom Homan, a Minnesota para controlar la situación, considera que la estrategia migratoria requiere una definición clara y una revisión profunda ante el deterioro de la credibilidad institucional. En declaraciones a CNN, Stitt advirtió que “(Trump) está recibiendo malos consejos ahora mismo”, cuestionando si el objetivo real del gobierno es deportar a todos los extranjeros.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, uno de los aliados más visibles de Trump, también instó a la Casa Blanca a “replantearse” su estrategia para restablecer la confianza ciudadana en el ICE y sus procedimientos. Según el medio, esta inquietud también se extiende al Congreso, donde el presidente de la Comisión de Seguridad Nacional del Senado, el republicano Rand Paul, ha citado a los titulares de ICE, CBP y de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) para que comparezcan y entreguen detalles sobre los hechos. El senador por Utah, John Curtis, respaldó esta iniciativa y criticó a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, acusándola de precipitarse en sus juicios antes de conocer todos los antecedentes, lo que, a su juicio, socava la confianza pública.

En la Cámara de Representantes, señala el medio, el presidente de la Comisión de Seguridad Nacional, Andrew Gabarino, avanzó una solicitud similar dirigida a los responsables de políticas migratorias del ejecutivo, con el fin de que expliquen sus acciones ante los legisladores. Otros congresistas, como el senador por Indiana Todd Young y el expresidente de la Comisión de Seguridad Nacional, Michael McCaul, manifestaron su respaldo a la realización de investigaciones con criterios de apertura total sobre los incidentes que causaron muertes durante las operaciones.

A su vez, Thom Tillis, senador por California, explicó, según lo publicado, que cualquier integrante del gabinete que cierre prematuramente una investigación perjudica a la nación y al legado presidencial. Entre los representantes más moderados, la senadora Lisa Murkowski fijó su posición en torno al uso de armas de fuego por parte de agentes federales. Murkowski afirmó que portar un arma legalmente no constituye motivo suficiente para que oficiales disparen contra un ciudadano, especialmente si la persona ya ha sido desarmada, aludiendo específicamente al caso de Pretti.

Bill Cassidy, senador por Luisiana, se pronunció en un sentido similar y consideró que la credibilidad del ICE y del Departamento de Seguridad Nacional enfrenta cuestionamientos severos. James Comer, a cargo de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, propuso considerar la posibilidad de retirar a ICE de Minnesota. En su opinión, si las autoridades estatales ponen en riesgo a los agentes y si existe un peligro latente para la población civil, el gobierno federal debería evaluar la reubicación de los operativos.

De acuerdo al reportaje, el senador por Pensilvania, David McCormick, relacionó la escalada de la crisis con lo que describió como retórica irresponsable de algunos dirigentes políticos locales, así como con la falta de cooperación entre instancias locales y federales. A pesar de ello, apoyó la exigencia de realizar indagatorias exhaustivas sobre los fallecimientos para restablecer la confianza en los procedimientos policiales y administrativos.

El medio resaltó que estas posiciones divergentes entre destacados miembros del Partido Republicano reflejan una fractura interna respecto al enfoque de la actual política migratoria. El envío de Tom Homan como figura principal para gestionar la crisis en Minnesota no ha bastado para calmar los cuestionamientos sobre la línea adoptada por la administración en el enfrentamiento de emergencias migratorias y la actuación de los organismos de seguridad fronteriza. La presión social y política por esclarecer los acontecimientos en Minnesota y demandar un giro institucional ha colocado al gobierno federal ante un escenario de negociación obligada con sectores que exigen reformas, transparencia y revisión de la estrategia en materia migratoria, según lo consignado por la fuente.