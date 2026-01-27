China se abre a "enriquecer la cooperación" militar con Rusia

En el contexto de los aniversarios de los acuerdos de colaboración firmados entre ambas potencias asiáticas, el ministro de Defensa de China, Dong Jun, destacó la disposición de su país para redoblar esfuerzos de cooperación con Rusia en el terreno de la defensa. Durante una videollamada celebrada este martes junto a su homólogo ruso, Andrei Belousov, ambas autoridades subrayaron la intención de fortalecer los mecanismos de diálogo y coordinación militar, según detalló la agencia estatal de noticias Xinhua.

El intercambio telemático entre Dong Jun y Andrei Belousov coincidió con la conmemoración de tres décadas del inicio de las relaciones estratégicas entre China y Rusia y los 25 años del tratado de buena vecindad y cooperación suscrito por ambas naciones. De acuerdo con Xinhua, el titular de Defensa chino expresó la voluntad de Pekín de avanzar hacia una colaboración más amplia. “China está dispuesta a colaborar con Rusia para enriquecer el contenido de la cooperación, mejorar los mecanismos de intercambio, aumentar la capacidad para hacer frente a diversos riesgos y retos, y aportar energía positiva a la seguridad y la estabilidad mundiales”, afirmó Dong, en palabras recogidas por la agencia estatal.

Durante el diálogo, el representante chino puso énfasis en la importancia de implementar el entendimiento mutuo alcanzado en cumbres previas y de perfeccionar la coordinación estratégica a todos los niveles de la relación bilateral. Según puntualizó Xinhua, Dong reiteró la preparación de China para trabajar conjuntamente con Moscú en estos aspectos, buscando aprovechar las capacidades complementarias en defensa.

Por la parte rusa, Andrei Belousov manifestó ante el ministro chino el interés de Moscú en afianzar no solo el intercambio estratégico sino también el desarrollo de acciones concretas en el terreno militar. Belousov abogó por una profundización de la cooperación práctica, poniendo como ejemplos la operatividad en conjunto y los entrenamientos colaborativos entre las fuerzas armadas de ambos países. Según consignó Xinhua, el ministro ruso alentó la intensificación de las consultas sobre estrategia militar, en línea con el fortalecimiento de las relaciones bilaterales rubricadas en acuerdos anteriores.

La videollamada entre los titulares de Defensa de China y Rusia representa una nueva muestra pública de acercamiento, en medio de un contexto internacional en el que ambas naciones han expresado posiciones comunes en foros multilaterales y han mantenido ejercicios militares conjuntos. El medio Xinhua explicó que la colaboración bilaterales en defensa forma parte de un proceso de largo plazo, enmarcado tanto por las prioridades de seguridad regional como por los aniversarios vinculados a los tratados firmados en 1999 y los inicios de la relación estratégica en 1994.

Según detalló la agencia Xinhua, tanto Pekín como Moscú insisten en que el desarrollo de su asociación en materia de defensa se orienta a la creación de capacidades frente a amenazas externas y a la consolidación de la estabilidad tanto en sus respectivos entornos geográficos como a escala mundial. Los responsables de Defensa de ambos países señalaron la relevancia de los canales de comunicación abiertos y la mejora de los mecanismos de intercambio, considerados clave para una respuesta coordinada ante desafíos comunes.

Durante la conversación, la cual no trascendió a los medios internacionales salvo las versiones oficiales difundidas por la prensa estatal, los ministros resaltaron su compromiso con la cooperación activa. El medio estatal chino recordó que la relación entre China y Rusia en el ámbito militar se ha venido fortaleciendo no solo a partir de la firma de tratados, sino a través de las distintas rondas de consultas, encuentros de alto nivel y ejercicios conjuntos.

Xinhua subrayó que la voluntad de las dos partes se expresa en el énfasis puesto por ambas capitales en la coordinación estratégica y la capacidad de actuar conjuntamente ante contextos de tensión o de aparición de riesgos para la seguridad internacional. La agencia añadió que tanto Dong Jun como Andrei Belousov consideraron crucial mantener estos mecanismos actualizados y adaptados a los cambios en el escenario global.

El medio oficial recalcó además que estos planes de cooperación se insertan en una perspectiva de largo plazo, en la que se privilegia el desarrollo continuado y el enriquecimiento de los proyectos militares y de seguridad entre China y Rusia, abarcando desde el intercambio de información hasta los ensayos operativos y el desarrollo de capacidades conjuntas para enfrentar desafíos emergentes.