Bruselas moviliza 171 millones para impulsar infraestructuras y empresas en los Balcanes

La Comisión Europea ha anunciado este martes un paquete de apoyo de 171 millones de euros destinado a impulsar el desarrollo de infraestructuras estratégicas y el crecimiento del sector privado en los países de los Balcanes Occidentales.

Bruselas ha señalado que el paquete, financiado con recursos procedentes de distintos instrumentos de la Unión Europea, incluye proyectos de inversión y asistencia con el objetivo de apoyar el crecimiento sostenible y reforzar la conectividad regional en la zona.

En materia de infraestructuras, el paquete contempla 91,8 millones de euros que, según ha indicado el Ejecutivo comunitario, permitirán movilizar hasta 263 millones de euros en inversiones totales mediante siete proyectos en sectores prioritarios como la digitalización, la energía limpia, el transporte, el medio ambiente y el capital humano.

Por otro lado, se asignarán 2,9 millones de euros a cuatro proyectos de asistencia técnica en Albania y Bosnia y Herzegovina, con el objetivo de apoyar futuras inversiones en ámbitos como la energía, el agua, la innovación y la investigación.

El paquete incluye, además, 76,3 millones de euros en contribuciones a programas de apoyo al sector privado, orientados a estimular el desarrollo empresarial y facilitar la ejecución de proyectos económicos en la región.

La Comisión ha señalado que, tras la aprobación por parte del Consejo Operativo del Marco de Inversión para los Balcanes Occidentales --la plataforma que coordina el respaldo financiero de la UE a proyectos en la región-- las iniciativas podrán avanzar hacia su fase de implementación.

Los próximos pasos incluyen la finalización de los acuerdos necesarios con las instituciones asociadas y los beneficiarios, así como la puesta en marcha de estudios preparatorios y los procedimientos requeridos para ejecutar las inversiones previstas.