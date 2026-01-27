Brasil plantea a Trump que incluya a Palestina en la Junta de Paz para Gaza

Durante la reciente conversación telefónica, Luiz Inácio Lula da Silva resaltó la eliminación parcial de aranceles sobre productos brasileños por parte de la Administración Trump, hecho que la Presidencia de Brasil atribuyó al fortalecimiento de las relaciones bilaterales durante los últimos meses. Según consignó el medio que difundió la información, ambos mandatarios analizaron el panorama económico entre Estados Unidos y Brasil, y destacaron las perspectivas favorables que vislumbran para sus respectivas economías. Según el Palacio de Planalto, Donald Trump expresó que el crecimiento de ambas naciones representa un factor beneficioso para toda la región.

En esa misma conversación de aproximadamente 50 minutos, el presidente brasileño planteó a su homólogo estadounidense la necesidad de que Palestina tenga representación en la Junta de Paz para la Franja de Gaza, propuesta impulsada por la Casa Blanca. Tal como informó el medio original, Lula insistió en que la nueva entidad internacional que promueve Estados Unidos debería centrarse exclusivamente en la situación de Gaza y asignar un asiento formal a la parte palestina. La postura brasileña quedó plasmada en un comunicado de la Presidencia, aunque no se aclaró si Brasilia aceptará sumarse formalmente a esta iniciativa impulsada desde Washington.

El medio original reportó que durante el diálogo ambos dirigentes acordaron organizar un encuentro en Washington, una vez que Lula concluya compromisos diplomáticos en India y Corea del Sur previstos para febrero. La conversación incluyó un análisis del contexto venezolano tras la reciente captura en Estados Unidos de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, ocurrida el 3 de enero. En este marco, Lula expresó a Trump la relevancia de mantener la paz y estabilidad en Sudamérica y abogó por la promoción del bienestar para el pueblo venezolano.

De acuerdo con lo publicado, Lula reiteró también durante esta llamada la propuesta brasileña de avanzar hacia una reforma “integral” en la Organización de Naciones Unidas, incluyendo particularmente la ampliación del número de miembros permanentes en el Consejo de Seguridad, que mantiene desde su fundación la composición de cinco integrantes. Según la comunicación de la Presidencia de Brasil, el mandatario insistió en la necesidad de adaptar la estructura de la ONU a las realidades y desafíos globales contemporáneos.

El Palacio de Planalto detalló que, en materia de seguridad y combate al crimen transnacional, Lula expresó el interés de su gobierno en intensificar la cooperación con Estados Unidos para luchar contra el blanqueo de capitales y el tráfico de armas, así como para congelar activos de organizaciones criminales e intercambiar información sobre transacciones financieras sospechosas. Esta propuesta, según lo consignado por la fuente, había sido previamente presentada al Departamento de Estado en diciembre y, de acuerdo a la parte brasileña, fue recibida con aprobación por la administración estadounidense.

Durante el intercambio, Lula y Trump acordaron que un fortalecimiento del diálogo y de las acciones conjuntas entre ambos gobiernos tiene potencial para impactar positivamente en temas como la seguridad regional y el desarrollo económico. Tal como detalló la fuente informativa, el contacto telefónico dejó en claro la disposición de las partes para sostener mesas de trabajo futuras en las capitales respectivas, con vistas a consolidar compromisos en el ámbito comercial, diplomático y de cooperación estratégica.