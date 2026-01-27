AWS y Agrow Analystics ayudan a los agricultores a ahorrar hasta un 50% de agua al año gracias a la nube y a la IA

La experiencia de la Finca El Forado en Aragón expone cómo la utilización de un sistema innovador, alimentado por inteligencia artificial y potenciado por la nube, ha permitido modificar profundamente las prácticas tradicionales de riego agrícola. El director agrícola de esta explotación, Miguel Ángel Ferrer, destacó, según consignó el medio, que con prácticas previas se solía regar en exceso por precaución, pero la aplicación de datos precisos ha permitido comprender mejor las necesidades reales de los cultivos, minimizar el uso innecesario de agua, proteger el entorno y mejorar el rendimiento de las cosechas. Sobre esa base, la reciente colaboración entre Amazon Web Services (AWS) y Agrow Analytics introduce un avance significativo en la gestión hídrica para el sector agrícola, donde la reducción del consumo de agua anual puede alcanzar hasta un 50 %.

El medio detalló que esta solución tecnológica integra sensores de campo, imágenes satelitales, registros meteorológicos y algoritmos de inteligencia artificial, todo gestionado a través de plataformas en la nube. Según informó AWS, el sistema recopila y procesa entre 50 y 100 puntos de datos por explotación, desde niveles de humedad en el suelo y datos de viento hasta predicciones meteorológicas. A partir de estos datos Agrow Analytics genera “recetas de riego dinámicas y predictivas”, facilitando a los agricultores información precisa sobre cuándo, dónde y cuánta agua aplicar. Este nivel de automatización y precisión contribuye tanto a la eficiencia hídrica como a la obtención de cultivos más saludables, impactando en una mejora global de la productividad.

De acuerdo con lo publicado en la nota de prensa de AWS y recogido por el medio, el sistema tecnológico no solo optimiza el uso del agua, sino que además reduce los costes para los productores y disminuye la presión sobre los recursos hídricos. En la Finca El Forado, las pruebas realizadas han demostrado que la aplicación de esta tecnología permitió alcanzar ahorros del 50 % en el agua destinada al riego anual. Además, los resultados incluyen cosechas de mayor calidad, menores gastos operativos y una gestión agraria más respetuosa con el medio ambiente.

El contexto de la agricultura mundial, según lo señalado por la UNESCO en un informe citado por el medio para el año 2025, revela que más del 70 % del agua dulce extraída se utiliza para actividades agrícolas. Estos porcentajes están directamente relacionados con la predominancia de economías rurals y con la utilización de sistemas de riego poco tecnificados. Ante el carácter limitado del agua dulce y el cambio en los patrones climáticos, la gestión eficiente de este recurso resulta crucial para el mantenimiento de la producción agrícola y la seguridad alimentaria.

AWS explicó que la expansión global de esta tecnología ya se encuentra en marcha, abarcando territorios como Brasil, Estados Unidos y Chile. En estas regiones, el empleo de herramientas basadas en la nube permite a los agricultores llevar a cabo una monitorización estricta tanto de sus cultivos como de las condiciones del suelo, ajustando así las cantidades de agua suministradas y adaptando las prácticas a las necesidades particulares de cada explotación y entorno climático.

El medio puntualizó que este tipo de iniciativas se enmarca en los compromisos de AWS por la gestión responsable del recurso hídrico y el apoyo a las comunidades rurales. Desde la óptica de la tecnológica, el despliegue y uso de inteligencia artificial en combinación con la nube no solo tiene un impacto positivo inmediato en la disponibilidad y ahorro del agua, sino que también se traduce en una mayor rentabilidad para los agricultores, una producción alimentaria más sostenible y una resiliencia superior frente a variables e incertezas propias del sector agrario.

La declaración de Ferrer, publicada por el medio, subraya las transformaciones experimentadas por los agricultores a partir del uso de datos: “Antes regábamos en exceso por precaución. Ahora, con los datos, entendemos las necesidades reales del cultivo. Desperdiciamos menos agua, respetamos el medio ambiente y mejoramos nuestra cosecha”. Testimonios como este respaldan los argumentos presentados por los impulsores de la alianza, quienes consideran que la tecnificación del riego representa una solución tangible ante los desafíos que enfrenta la agricultura debido al cambio climático y la presión sobre los recursos naturales.

Según consignó la fuente, la integración de tecnologías de monitoreo ambiental, procesamiento de datos en tiempo real y modelos predictivos implica un cambio estructural en la gestión agronómica, permitiendo a los productores adaptar sus prácticas a escenarios variables y complejos sin depender completamente de la experiencia previa o la intuición. AWS y Agrow Analytics consideran que el impacto positivo de estas tecnologías continuará expandiéndose a más mercados y agricultores, consolidando nuevas estrategias para la conservación del agua y la producción agrícola inteligente.