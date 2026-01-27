Alfon González llega al Villarreal CF cedido hasta final de temporada

El acuerdo entre Villarreal CF y Sevilla FC incluye la opción de compra de Alfon González, quien se incorporará a las filas del club amarillo hasta el cierre de la temporada 2025/26. Según informó el Villarreal en su página oficial, el delantero originario de Albacete aportará rapidez y capacidad de adaptación a distintas posiciones ofensivas del equipo, consolidando así el refuerzo de la plantilla tras el pacto alcanzado entre ambas entidades.

De acuerdo con la información difundida por el club castellonense, Alfon González, nacido el 4 de mayo de 1999 en Albacete, desempeñará principalmente la función de extremo izquierdo. La nota de prensa emitida por el Villarreal CF subrayó que el futbolista “es un extremo izquierdo vertical, con llegada y facilidad para ver portería”, destacando además que puede actuar tanto desde el centro como desde el perfil derecho, lo que suma alternativas tácticas para el cuerpo técnico.

Tal como detalló el Villarreal en su comunicado, la cesión se materializó tras la negociación con el Sevilla FC; el contrato firmado contempla que el Villarreal podrá hacerse definitivamente con los servicios del delantero al acabar la presente campaña, en caso de que decida ejecutar la cláusula de compra incluida.

El medio oficial del Villarreal repasó la trayectoria de Alfon González antes de llegar al club, recordando que a pesar de su edad ha formado parte de equipos de la Primera División española, como el RC Celta de Vigo y el propio Sevilla FC. Además, la carrera del jugador transcurrió también por conjuntos de divisiones inferiores, como el Albacete Balompié, el Real Murcia y el Real Racing Club, lo que le proporcionó un bagaje profesional notable.

El objetivo del Villarreal al sumar a González es potenciar las alternativas en su frente de ataque para afrontar el tramo restante del campeonato. La decisión de incorporar a un jugador con experiencia en diversos clubes aspira a que el equipo pueda contar con recursos adicionales en partidos clave y adaptarse a las exigencias del calendario. La rápida integración del futbolista es uno de los puntos mencionados en el comunicado del club, ya que su versatilidad le permite adaptarse a distintas posiciones y situaciones de juego.

El arribo del delantero responde al análisis previo realizado tanto por la dirección deportiva como por el cuerpo técnico, considerando que la polivalencia y la velocidad de González pueden contribuir a elevar el nivel competitivo de la plantilla amarilla. Según publicó el Villarreal, esperan que el atacante mejore la profundidad ofensiva y aporte eficacia en el último tercio del campo.

El club resaltó su confianza en la capacidad de adaptación del jugador y en su potencial de crecimiento de cara a la segunda mitad de la temporada. Según consignó la comunicación oficial, el futbolista se incorporará de inmediato a los entrenamientos bajo la supervisión del cuerpo técnico, con el objetivo de estar disponible en los próximos compromisos oficiales.

Para el Villarreal, la llegada de Alfon González se interpreta como una oportunidad para fortalecer el grupo y dotar de más variantes a la estrategia del entrenador. La inclusión de la opción de compra en el contrato subraya el interés del club castellonense en evaluar el rendimiento del jugador antes de plantearse una adquisición definitiva. Seguirán de cerca su evolución y aportación al conjunto durante la presente campaña.