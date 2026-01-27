Albares responde a Rutte que no es incompatible tener "una Europa fuerte" con la defensa de la OTAN

Durante la inauguración de un mural conmemorativo en la sede de la Representación Española ante la Unión Europea en Bruselas, José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, destacó que Estados Unidos, en ocasiones, ha instado al bloque europeo a avanzar en su autonomía, y defendió el fortalecimiento de la soberanía europea como un objetivo esencial en el contexto actual. Esta declaración sirvió de marco para contestar al recién nombrado secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien afirmó días antes que la defensa de Europa sin el apoyo de Estados Unidos es poco realista. Según informó el medio, Albares recalcó que el desarrollo de la soberanía europea en materia de seguridad no resulta incompatible con la pertenencia a la Alianza Atlántica y que, por el contrario, una Europa fortalecida contribuye directamente al refuerzo de la seguridad euroatlántica.

Albares subrayó, de acuerdo con lo publicado por el medio, que la creación de una auténtica soberanía de seguridad europea permitiría a los Estados miembros ejercer una mayor disuasión y protección sobre sus ciudadanos, a la vez que potenciaría a la OTAN. Tras rechazar la idea de antagonismo entre la ambición europea y la seguridad transatlántica, el ministro recordó que ni la Unión Europea ni el continente europeo deben ser percibidos como territorios vulnerables frente a amenazas externas o uso de la fuerza. Mencionó, según consignó el medio, recientes propuestas estadounidenses, como la posible imposición de aranceles a países europeos tras la participación de estos en maniobras militares en Groenlandia, así como las persistentes aspiraciones de Estados Unidos por la anexión de la isla.

La afirmación de Albares se produce tras unas declaraciones de Mark Rutte, quien cuestionó las expectativas de quienes consideran factible para Europa alcanzar la autosuficiencia defensiva sin la implicación estadounidense, sugiriendo que estos “sigan soñando”. Según reportó el medio, el ministro español sostuvo que no comparte esa visión y destacó la importancia de transformar la relevancia económica y política de la Unión Europea para que sus miembros adquieran pleno protagonismo entre las principales potencias, haciendo valer los valores europeos, entre los que incluye la paz.

En el contexto de la conmemoración de los 40 años de la adhesión de España a la Unión Europea, el jefe de la diplomacia española inauguró un mural creado por el artista belga Julien Crevael, el cual lleva por lema “El futuro es Europa”. Inspirado en un icónico mural del barrio europeo de Bruselas, la obra simbólicamente refleja lo que el proyecto europeo ha supuesto para España: según detalló Albares, consolidó la Transición democrática, respondió al deseo de varias generaciones por integrarse en las Comunidades Europeas y abrió una etapa de modernización que igualó a España con el resto del continente.

Durante su intervención, el ministro definió la Unión Europea como un horizonte de estabilidad para España, manifestando que la integración europea se percibe día a día en la vida de los ciudadanos, en esferas que van desde el tejido empresarial hasta el entorno rural. Albares mencionó los resultados de un reciente Eurobarómetro, donde siete de cada diez europeos muestran una valoración favorable hacia la Unión, mientras que el 76% de los españoles consideran la pertenencia al bloque como una fuente evidente de crecimiento económico.

Para el titular de Exteriores, la Unión Europea significa más que un mercado común o una estructura legal; representa una determinada forma de concebir la convivencia humana, cuyo fundamento son la democracia, el pluralismo, la igualdad y la dignidad. Estas ideas, señaló Albares según retomó el medio, fundamentan la necesidad de fijar posiciones firmes en la defensa de principios como la soberanía, la integridad de los territorios y el Derecho Internacional.

El jefe de la diplomacia española también aludió a desafíos globales como la paz mundial, el cambio climático y las pandemias, indicando que su gestión y afrontamiento requieren una unión europea activa y reforzada. Justificó su planteamiento abogando por un “patriotismo europeo”, enfatizando que responder a estos retos solo es posible desde y con Europa.

En la parte final de su discurso, Albares evocó los orígenes de España y de la Unión Europea, ligando el avance democrático logrado en ambos casos a la responsabilidad de protegerlo, sobre todo en una época en la que valores como la democracia experimentan presiones internas y externas. Este pronunciamiento, recogido por el medio, cierra el posicionamiento de España en favor de una Europa autónoma y fuerte dentro del marco internacional.