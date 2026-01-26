Un avión con ocho personas a bordo se estrella al despegar en el aeropuerto de Bangor, Maine (EEUU)

El Bombardier Challenger 600, involucrado en un accidente mientras despegaba del Aeropuerto Internacional de Bangor, Maine, tenía a bordo a ocho personas, según detalló un comunicado de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA). Este incidente, ocurrido aproximadamente a las 19:45 hora local del domingo 25 de enero, llevó al cierre inmediato de la pista, lo que ocasionó que las autoridades solicitaran al público mantenerse alejado de las instalaciones.

De acuerdo con la información difundida por Europa Press en base al comunicado preliminar de la FAA, el evento motivó la intervención activa de los equipos de emergencias, quienes acudieron de inmediato al lugar del siniestro para llevar a cabo una evaluación de la situación y brindar asistencia a los afectados. El Consejo Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB, por sus siglas en inglés) también quedó implicado en la investigación, sumándose a la FAA para determinar las causas exactas del accidente.

La nota proporcionada por la FAA precisa que la aeronave, perteneciente a una familia de aviones ejecutivos de tamaño medio, intentó despegar sin éxito del aeropuerto ubicado en el noroeste del país. El hecho se produjo en la noche del domingo, lo que corresponde a la 1:45 del lunes 26 de enero en horario de la España peninsular, según consignó Europa Press.

Tras el accidente, la administración del Aeropuerto Internacional de Bangor recurrió a sus cuentas oficiales en redes sociales para advertir a la población local sobre el cierre temporal de la pista y la restricción de acceso al área afectada. El mensaje solicitó de manera expresa evitar acercarse, destacando que las actividades de rescate y evaluación continuaban en marcha, mientras los equipos especializados gestionaban la emergencia.

Por su parte, la FAA comunicó que en total se registraron ocho ocupantes en el avión siniestrado, aunque la información sobre su estado no se difundió en el comunicado preliminar. El organismo señaló que los detalles sobre víctimas o posibles heridos serían revelados a medida que avanzaran las labores de peritaje e identificación por parte de los profesionales destacados en la zona.

El procedimiento a seguir incluye la inspección minuciosa de los restos de la aeronave, la recopilación de datos de vuelo y el análisis circunstancial de las condiciones meteorológicas y operativas del momento del accidente, tal como prevé el protocolo habitual en este tipo de eventos. Autoridades aeroportuarias y especialistas de la FAA y el NTSB colaboran en la recolección de pruebas e información relevante que permitan esclarecer los motivos que llevaron al Bombardier Challenger 600 a estrellarse al iniciar su despegue.

Europa Press agregó que el cierre de la terminal implicó la cancelación temporal de todas las operaciones en el Aeropuerto Internacional de Bangor, mientras persista la investigación y se lleven a cabo labores de remoción de escombros y mantenimiento de la seguridad en la zona. La decisión pretende garantizar tanto la integridad de los equipos de rescate como la de posibles supervivientes y la de futuros pasajeros que pudieran verse afectados por el estado de la pista.

Así, el accidente pone en marcha todos los protocolos de emergencia establecidos por las autoridades aeronáuticas estadounidenses en casos de siniestros, activando los procedimientos de protección civil y coordinación entre organismos especializados para garantizar una respuesta eficaz ante estos eventos, según puntualizó la información publicada por Europa Press a partir de los comunicados oficiales.