TUI y Jamaica exploran la expansión del destino en Latinoamérica y Europa del Este

El ministro de Turismo de Jamaica, Edmund Bartlett, inició conversaciones con TUI Group bajo el objetivo de reforzar la presencia del destino en Latinoamérica y Europa del Este, dentro del marco de la celebración de Fitur 2026 la semana pasada.

Esta colaboración responde al objetivo del país por reducir su dependencia de los mercados tradicionales de América del Norte y Europa Occidental, según un comunicado.

Así, en concreto, esta unión contempla una mayor conectividad aérea, campañas de marketing dirigidas y paquetes vacacionales personalizados diseñados para atraer a los viajeros de estas regiones.

"Se espera que esta alianza con TUI represente una oportunidad transformadora para el sector turístico de Jamaica", destacó Bartlett, que tuvo una reunión con el CEO del grupo alemán, Sebastian Ebel.

Actualmente, Jamaica está experimentando un notable aumento en la llegada de visitantes, una mayor conectividad aérea y relaciones comerciales más sólidas procedentes de América Latina.

La isla también registró un crecimiento estratégico en las llegadas desde Europa el año pasado, impulsado por nuevos vuelos desde Portugal (World2Fly) y Suiza (Edelweiss).

EuropaPress

