Trump eleva del 15 al 25% los aranceles a Corea del Sur por la falta de ratificación del acuerdo comercial

El acuerdo alcanzado entre Washington y Seúl contempla un volumen de inversiones surcoreanas en territorio estadounidense de 150.000 millones de dólares, según detalló el medio Europa Press. Esta suma abarca contratos en sectores estratégicos como la construcción naval, la energía nuclear, los minerales críticos, el gas natural licuado y la aviación comercial. La principal operación dentro de este marco es la adquisición por Korean Airlines de más de 100 aeronaves Boeing, por un importe de 36.200 millones de dólares. Estos compromisos han sido puestos en entredicho a raíz del retraso en la aprobación del pacto bilateral por parte del Parlamento surcoreano.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, notificó una respuesta directa a la demora legislativa aumentando del 15 al 25 por ciento los aranceles a productos importados procedentes de Corea del Sur, como vehículos, madera y productos farmacéuticos. Trump comunicó la decisión a través de sus redes sociales, haciendo énfasis en la ausencia de ratificación por parte del Legislativo surcoreano del acuerdo anunciado junto al mandatario Lee Jae Myung el 30 de julio de 2025. El jefe de Estado estadounidense indicó que los términos del pacto fueron reafirmados durante su visita oficial a Corea del Sur el 29 de octubre del mismo año. “¿Por qué no lo ha aprobado el Legislativo coreano?”, cuestionó Trump en su mensaje, responsabilizando a la demora parlamentaria de la imposición de nuevas medidas comerciales.

Europa Press consignó que el entendimiento entre ambos gobiernos también prevé que Corea del Sur se comprometa a adquirir 3,3 millones de toneladas de gas natural licuado de empresas estadounidenses cada año, a lo largo de una década que empieza en 2028. Esta compra sostenida se enmarca dentro de los esfuerzos de diversificación energética y reforzamiento de la relación comercial entre los dos países.

Además, el conglomerado Hyundai Motor Group prevé aumentar sus inversiones en la economía estadounidense hasta alcanzar 26.000 millones de dólares antes del año 2028, una cifra aumentada en 5.000 millones de dólares respecto al acuerdo divulgado en marzo de 2025. Estas inversiones forman parte de los planes de expansión y modernización de la presencia de la automotriz coreana en suelo estadounidense, de acuerdo a la información facilitada por Europa Press.

Por otro lado, el sector aeronáutico estadounidense figura como uno de los destinatarios clave del acuerdo bilateral, debido a la compra masiva de aviones Boeing por parte de Korean Airlines, operación que alcanza los 36.200 millones de dólares. Europa Press informó que esta transacción representa un impulso significativo para la industria aeroespacial de Estados Unidos y se destacan otros contratos en ámbitos estratégicos como los minerales críticos y la energía nuclear, campos en los que Washington busca afianzar alianzas comerciales con Seúl.

El acuerdo, presentado oficialmente el 30 de julio de 2025 y reiterado en compromisos el 29 de octubre de ese año, sigue a la espera de que el Parlamento surcoreano lo someta a votación definitiva. Mientras tanto, la administración Trump recalcó, según el medio Europa Press, que no aprobar la ratificación supondría la entrada en vigor de castigos arancelarios más duros sobre productos estratégicos surcoreanos, una medida que afecta directamente a sectores clave de la economía del país asiático.

Fuentes del entorno presidencial surcoreano no emitieron comentarios inmediatos sobre la imposición de los nuevos aranceles, mientras que diversos actores en el ámbito empresarial y político siguen evaluando el impacto de la decisión de la Casa Blanca, informó Europa Press. Entre los puntos pendientes permanece la ratificación parlamentaria del acuerdo por parte de Corea del Sur, que se perfila como una condición indispensable para evitar la permanencia o el agravamiento de las medidas arancelarias estadounidenses.