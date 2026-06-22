Kenia advierte que la Policía tiene "respaldo legal para actuar" ante posibles disturbios

Nairobi, 22 jun (EFE).- El Gobierno de Kenia advirtió este lunes de que las fuerzas de seguridad cuentan con “respaldo legal para actuar sin consecuencias” si degeneran en disturbios las protestas convocadas el próximo jueves para recordar a los muertos en las manifestaciones antigubernamentales de 2024, que desembocaron en la invasión del Parlamento.

“La manifestación no debe interferir con la libertad de movimiento de los demás. Si se convierten en alborotadores, la Policía tiene el respaldo legal para actuar sin consecuencias”, afirmó el portavoz del Gobierno keniano, Isaac Mwaura, en una rueda de prensa en Nairobi ante una pregunta de EFE.

PUBLICIDAD

“Por lo tanto, no se recurrirá a la fuerza letal porque no será necesaria pero, por supuesto, cuando la gente se convierte en alborotadores, la Policía tiene la responsabilidad de mantener el orden público”, añadió.

El portavoz reafirmó que el 25 de junio será un “día laborable, no un día festivo” y que se espera que todos los kenianos, incluidos los funcionarios públicos, estén en sus puestos de trabajo.

“Todos deben colaborar, ya sea en la construcción o en la economía, y la Policía, en particular, debe brindar seguridad cuando la gente proteste pacíficamente”, remarcó Mwaura.

El portavoz recordó que, aunque el derecho a la manifestación pacífica está consagrado en el artículo 37 de la Constitución keniana, las libertades públicas “vienen con limitaciones” fijadas por la ley y que atacar a agentes o destruir propiedad privada constituye un delito flagrante.

PUBLICIDAD

El Ejecutivo justificó estas medidas al señalar que las manifestaciones violentas lideradas en 2024 por la generación Z contra subidas fiscales provocaron pérdidas por valor de 6.000 millones de chelines (1.348 millones de euros), según datos de la Autoridad Fiscal de Kenia (KRA, en inglés).

“Esas son solo estimaciones muy conservadoras. Por lo tanto, el llamamiento a más protestas corre el riesgo de hundir al país en una crisis económica mayor, perjudicando gravemente a los mismos jóvenes que quienes dicen representar”, alertó Mwaura.

Entre junio y agosto de 2024, miles de jóvenes se echaron a las calles en Kenia para protestar contra subidas fiscales en unas manifestaciones que fueron duramente reprimidas y causaron 60 muertos, muchos durante la jornada del 25 de junio, cuando, tras varios días de marchas multitudinarias, cientos de personas asaltaron el Parlamento y las fuerzas de seguridad abrieron fuego.

PUBLICIDAD

En 2025, en esa misma fecha y días cercanos, miles de manifestantes salieron de nuevo a las calles para conmemorar el primer aniversario de esos hechos y sufrieron de nuevo una severa represión.

La Autoridad de Supervisión Policial Independiente (IPOA) documentó las muertes de al menos 65 civiles en las protestas de los días 12, 17 y 25 de junio y el 7 de julio del año pasado. EFE