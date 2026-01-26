Agencias

Trump agradece a Venezuela la liberación de presos "a un ritmo rápido"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado este lunes su agradecimiento a las autoridades de Venezuela por la liberación de presos políticos "a un ritmo rápido" después de que Caracas anunciara que son ya más de 600 los excarcelados.

"Me satisface informar de que Venezuela está liberando a sus presos políticos a un ritmo rápido y ese ritmo aumentará muy próximamente", ha afirmado Trump en un mensaje publicado en redes sociales.

"¡Me gustaría dar las gracias a la dirigencia de Venezuela por acceder a este potente gesto humanitario!", ha añadido el inquilino de la Casa Blanca.

Este mismo lunes, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha asegurado que son más de 600 las personas excarceladas desde el 24 de diciembre dentro del proceso de liberaciones anunciado por las autoridades venezolanas. Sin embargo, la ONG Foro Penal ha informado de solo 266 liberaciones desde el 8 de enero.

