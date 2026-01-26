Agencias

Traton destinará 21 millones a PlusAI para ampliar sus ventas de camiones autónomos en EEUU y Europa

Traton, la filial del grupo Volkswagen que fabrica los vehículos comerciales de las marcas MAN, Scania y Navistar, entre otras, y PlusAI, compañía de software de conductor virtual basado en IA para camiones autónomos, han anunciado este lunes que ampliarán su asociación global para acelerar el desarrollo y la implementación a gran escala de soluciones de transporte autónomo en carretera en los EE.UU. y Europa.

En virtud de un acuerdo ampliado, Traton destinará hasta 25 millones de dólares (21,1 millones de euros) en financiación no dilutiva para I+D a PlusAI para acelerar la integración de SuperDrive en los camiones autónomos de las marcas de Traton.

En relación con la salida a bolsa prevista de PlusAI, Traton nombrará a un representante para la junta directiva inicial de PlusAI con el fin de coordinar mejor las organizaciones mientras se preparan para su lanzamiento comercial previsto en EE.UU.

Esta alianza ampliada se basa en la colaboración anunciada inicialmente en 2024, cuando el sistema de conductor virtual de PlusAI, SuperDrive, fue seleccionado como plataforma de conducción autónoma en carretera para las marcas de Traton, como Scania, MAN e International. Desde entonces, las empresas han alcanzado múltiples hitos técnicos y operativos para ofrecer capacidades de transporte autónomo de Nivel 4.

"El transporte autónomo es un pilar estratégico de la hoja de ruta tecnológica a largo plazo de Traton. Nuestra colaboración ampliada reflejará tanto esta confianza como nuestro objetivo común de comercializar camiones autónomos de carretera fabricados en fábrica a gran escala", ha afirmado Niklas Klingenberg, miembro del consejo ejecutivo y responsable de investigación y desarrollo del Grupo Traton.

Por su parte, el director ejecutivo y cofundador de PlusAI, David Liu, ha destacado que cuentan con una pila de software común de Nivel 4 que opera en Europa y EE.UU., una integración probada en las plataformas de camiones de las marcas de Traton, una validación exitosa de la conducción autónoma y proyectos piloto con clientes en marcha. "Esta colaboración ampliada nos permite aprovechar este impulso y acelerar el desarrollo comercial a gran escala", ha añadido.

