Suspendido el servicio de Rodalies por incidencia en el centro de control de Adif en Estación de Francia

Los trenes de la red Rodalies en Barcelona permanecieron sin servicio este lunes a partir de primera hora de la mañana debido a una avería en el centro de control de Adif ubicado en la Estación de Francia. Según informó el portavoz de Renfe en Cataluña, Antonio Carmona, en declaraciones recogidas por varios medios de comunicación, la incidencia obligó a la suspensión completa de la circulación de trenes para garantizar la seguridad de los usuarios y del personal ferroviario.

De acuerdo con lo publicado por la agencia EFE, Carmona explicó a los medios desde la Estació de Sants que el centro de control constituye el núcleo fundamental de la gestión de la circulación de trenes. El portavoz detalló que, ante cualquier fallo en estos sistemas, la prioridad es detener el servicio para evitar riesgos mayores. Según sus palabras, “aquí dependemos del estado del centro de control, es el elemento básico de gestión de la circulación, y si tiene algún problema de este tipo se tiene que suspender el servicio por seguridad”.

El medio subrayó que la afectación se produjo durante una de las franjas del día con mayor concentración de viajeros, lo que incrementó el impacto sobre los desplazamientos habituales en la ciudad condal y su área metropolitana. Usuarios quedaron sin servicio de transporte ferroviario y se generaron escenas de incertidumbre en las principales estaciones, mientras las autoridades trataban de gestionar la situación y ofrecer alternativas.

Antonio Carmona informó que se dispuso estacionar los trenes en lugares seguros con el objetivo de mantener la seguridad durante la incidencia. El portavoz de Renfe aseguró que la compañía, en coordinación con Adif, estaba trabajando para restablecer la circulación lo más pronto posible. “Se está intentando estacionar a todos los trenes y retomar cuanto antes posible su circulación”, puntualizó Carmona durante la atención a los medios.

Según datos ofrecidos por los portavoces, el incidente tuvo relación con el sistema de control de Adif, que centraliza la coordinación y supervisión del tráfico ferroviario en la zona de Barcelona. El fallo en este centro conllevó una suspensión total del servicio, ya que sin este control resulta imposible manejar con garantías la entrada y salida de trenes.

Los técnicos de Adif trabajaban en la identificación de la causa exacta de la incidencia y en la implementación de las acciones necesarias para restaurar la operatividad. Mientras tanto, Renfe recomendó a los viajeros consultar las actualizaciones en los canales oficiales para obtener información acerca de los servicios alternativos y del restablecimiento paulatino de la circulación.

Medios como la agencia EFE resaltaron que la interrupción temporal afectó a una gran parte de los desplazamientos diarios en la capital catalana y en localidades próximas, donde el servicio de Rodalies resulta fundamental tanto para trabajadores como para estudiantes. A lo largo de la jornada se esperaban nuevas comunicaciones de Renfe y Adif sobre la resolución definitiva de la avería y la reanudación del servicio habitual.

El personal de Renfe informó que se continuaría trabajando de forma coordinada desde los diferentes centros de operaciones para asegurar una gestión eficaz del tráfico ferroviario una vez solucionado el problema. Según las declaraciones recogidas por EFE, mantener la seguridad de los pasajeros sigue siendo la prioridad principal hasta que se logre el restablecimiento total del servicio.