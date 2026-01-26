Signal se extiende en Europa como la alternativa más privada frente a WhatsApp y Telegram

La aparición de una funcionalidad de copias de seguridad cifradas de extremo a extremo en dispositivos iOS, que requiere el manejo de una clave de recuperación de 64 caracteres gestionada solo por el usuario, se ha convertido en uno de los factores centrales para explicar el crecimiento reciente de Signal en varios mercados europeos. De acuerdo con AboutSignal, blog independiente especializado, las mejoras en las medidas de seguridad ofrecidas por la aplicación han motivado la preferencia de los usuarios hacia esta plataforma, en detrimento de otros servicios de mensajería populares como WhatsApp y Telegram. Este fenómeno sucede en un contexto marcado por la inquietud sobre la protección de datos personales y los tráficos en la red, especialmente en países que han experimentado acontecimientos geopolíticos recientes.

Según los datos presentados por AboutSignal, Signal alcanzó la primera posición en descargas de aplicaciones de mensajería gratuitas en la Play Store de Google en Finlandia y la segunda en la App Store de Apple. Esta tendencia también se observó en Dinamarca, donde la aplicación escaló desde el noveno al primer lugar en la Play Store, tras un periodo de tensiones geopolíticas relacionadas con Estados Unidos y Groenlandia. En la App Store danesa, Signal se mantuvo entre las tres aplicaciones de mensajería más solicitadas. Países Bajos también ha experimentado un creciente uso de esta aplicación, superando a Telegram en número de usuarios, según la Encuesta Nacional de Redes Sociales de 2026 realizada por Newcom y citada por AboutSignal.

En territorio neerlandés, Signal reúne a 2,3 millones de usuarios, mientras que Telegram mantiene 2,1 millones. No obstante, WhatsApp continúa liderando con 13,8 millones de usuarios, de acuerdo con la información ofrecida por AboutSignal. Esta diferencia cuantitativa no ha impedido que Signal destaque como la alternativa más orientada a la privacidad, un factor que numerosos usuarios consideran prioritario ante los recientes debates y preocupaciones acerca del resguardo de información privada en la red.

Signal ha añadido al creciente interés público la expansión de sus funciones de seguridad. En noviembre del año pasado, la aplicación incorporó la opción de copias de seguridad encriptadas de extremo a extremo para dispositivos iOS, una característica que ya estaba disponible para usuarios de Android desde septiembre. El acceso a estas copias de seguridad requiere una clave especial de 64 caracteres que se genera desde el propio dispositivo y solo el usuario puede almacenar. De acuerdo con AboutSignal, ni si quiera la propia aplicación puede acceder a este código, lo que refuerza la protección ante intentos externos de acceder a la información almacenada en los chats.

El ascenso de Signal en países del norte y centro de Europa puede vincularse con la sensibilidad social respecto a la vigilancia digital y la protección de conversaciones en línea. La oferta de cifrado reforzado para el almacenamiento y el intercambio de mensajes ha sido interpretada por varios analistas, según información reunida por AboutSignal, como una respuesta directa a la demanda ciudadana por mayor control sobre sus datos. Este tipo de mejoras de seguridad ha influido en los listados de descargas, evidenciando un traslado progresivo de usuarios que antes optaban por aplicaciones tradicionales hacia alternativas percibidas como más seguras.

El informe de Newcom para Países Bajos, citado por AboutSignal, señala el crecimiento de Signal frente a Telegram, aunque destaca que WhatsApp se mantiene como la aplicación más utilizada. El movimiento geopolítico vinculado a Groenlandia y la tensión entre Dinamarca y Estados Unidos también aparece como un elemento coincidente con el pico de descargas de Signal registrado en la región, constituyendo una posible explicación adicional sobre el aumento de preferencias por plataformas que ofrecen niveles avanzados de resguardos digitales.

Las recientes implementaciones técnicas y el reporte de tendencias en descargas refuerzan el posicionamiento de Signal como una de las opciones preferidas en ámbitos donde la protección de la privacidad es decisiva. Según AboutSignal, la percepción de que ni siquiera Signal puede recuperar la clave de respaldo incrementa la confianza de sus usuarios y contribuye a que más personas exploren la aplicación como su principal vía de comunicación personal y profesional en diferentes contextos europeos.